Arrendamento através do Airbnb perde milhões no Porto e em Lisboa

A pandemia de covid-19 chegou em força à Europa em março. Os cidadãos foram progressivamente deixando de viajar, as companhias áreas foram cancelando voos até que chegam ao fim do mês a realizar muito poucas operações. Este retrato aplica-se a vários países do continente, incluindo Portugal que, semana após semana foi perdendo menos voos e turistas como mostram os dados recentes da NAV.

Todas as atividades ligadas, direta ou indiretamente, com o turismo e viagens têm sofrido fortemente. O alojamento local não é excepção e os dados no caso do arrendamento de curta duração através da plataforma Airbnb mostram perdas já de mais de cinco milhões de euros.

O jornal Público desta quarta-feira, que cita dados da Airdna, uma empresa de análise de dados para o mercado mundial de arrendamento turístico em plataformas online, diz que o arrendamento por esta plataforma, em março, em Lisboa foi menos quase 29% face a fevereiro, o que representa uma quebra em cadeia de 4,6 milhões de euros. No Porto, as perdas no mês passado foram de 2,1 milhões de euros, ou seja, uma quebra de quase 31%.

A capital portuguesa, em termos homólogos, de acordo com o diário, perdeu 29% da faturação (4,7 milhões de euros) e o Porto perdeu 15% (800 mil euros). No total, as perdas foram de 5,5 milhões de euros em termos homólogos, nestas duas cidades, que são os destinos nacionais mais representados no Airbnb, tal como o Algarve. A Airdna apura a facturação com base nas reservas registadas em sites como Airbnb, HomeAway e VRBO.

As perspetivas para este mês de abril não são melhores. Com o País em Estado de Emergência, com as pessoas em confinamento em suas casas – estando o espaço aéreo inclusivamente encerrado para a aviação civil durante o período da Páscoa – pelo menos até 17 de abril e grande parte da Europa – mercados emissores de turistas para Portugal típicos – na mesma situação, quer o alojamento local, quer a hotelaria não deverá contar com muitos clientes.

Ainda assim, e de acordo com o jornal, o número de casas listadas mostra que, apesar das perspectivas sombrias, a oferta é praticamente a mesma naquela plataforma. O que caiu drasticamente foi a procura, dadas as limitações à atividade turística e viagens. Não houve assim até agora transferência de propriedades do arrendamento turístico para a venda ou para o arrendamento familiar de longa duração.