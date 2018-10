Arroios é a freguesia de Lisboa com mais casas à venda

Não chegam a ser seis mil as casas à venda em Lisboa. Destas, mais de 94% são apartamentos e custam, em média, 4566 euros por metro quadrado. O preço das moradias sobe ligeiramente, para 4661 euros por metro quadrado. Arroios é a freguesia lisboeta com mais imóveis à venda enquanto o extremo oposto é ocupado por Santa Clara.

Estas são algumas das conclusões a que chegou a Casafari numa análise ao mercado imobiliário da capital no terceiro trimestre de 2018.

O estudo da Casafari é feito com base nos anúncios de venda de imóveis colocados online em diversas plataformas, como sites de classificados. A empresa, que chegou a Portugal no início do ano, utiliza a inteligência artificial para cruzar referências e fazer um levantamento pormenorizado do mercado imobiliário.

No período em análise foram estudados 215 portfolios de agências e mais de 350 mil registos. Destes, apenas 5971 dizem respeito a casas únicas à venda em Lisboa. A análise exclui terrenos, imóveis comerciais e de investimento.

Arroios é a freguesia onde, entre julho e setembro, havia mais imóveis disponíveis para compra: 571, com um preço médio de 4101 euros por metro quadrado.

Logo a seguir surgem Santa Maria Maior e Estrela, cada uma com pouco mais de 500 imóveis à venda. Na primeira o preço médio atinge os 5934 euros por metro quadrado, sendo também a mais cara da capital, seguida por Santo António e Misericórdia, ambas com preços na casa dos 5800 euros. Já na Estrela o custo do metro quadrado ronda os 4999 euros.

No fim da tabela surge a freguesia de Santa Clara, no norte de Lisboa. Esta, além de ser a zona com menos imóveis à venda (38), é também a mais barata da capital. Aqui, o metro quadrado vale, em média, 2577 euros. Além de Santa Clara, só as freguesias de Marvila (51), Beato (39) e Ajuda tinham menos de 100 imóveis à venda.

O estudo da Casafari foi divulgado no mesmo dia em que o INE publicou os preços da habitação a nível nacional.