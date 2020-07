As 19 freguesias da Grande Lisboa saem do estado de calamidade

As 19 freguesias problemáticas da área da Grande Lisboa que estão em estado de calamidade por causa dos indicadores mais elevados de propagação da covid-19 devem baixar para um nível menos grave, de estado de contingência, alinhando assim com a situação das restantes freguesias da área metropolitana da capital, revelou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, depois de reunir com os presidentes dos cinco municípios onde estão as tais 19 freguesias. A decisão final será tomada em conselho de ministros, na próxima quinta-feira.

“Não vemos nenhuma razão para continuar a diferenciar estes 5 municípios e estas 19 freguesias”, declarou o governante. Ato contínuo, Cabrita disse que a Área da Grande Lisboa fica toda ela em estado de contingência, um nível pior do que o resto do país, que continuará em estado de alerta.

Recorde-se que no passado dia 13 de julho, o Governo decidiu manter todas as restrições na Grande Lisboa por mais 15 dias. Esse período termina no próximo dia 31 de julho.

As restrições à atividade económica, à venda de bebidas alcoólicas e aos ajuntamentos na região da Grande Lisboa como um todo e, de forma mais pesada, à circulação de cidadãos nas 19 freguesias que estão em estado de calamidade, mantiveram-se todas, mantendo o país a três velocidades de desconfinamento.

O ministro Eduardo Cabrita diz que, entretanto, os números relativos à progressão da propagação do coronavírus “melhoraram”, em especial nas 19 freguesias que estão em calamidade, pelo que não se justifica que estas fiquem desalinhadas do resto da Grande Lisboa.

Portanto, a partir do final de julho, Portugal passa a estar a duas velocidades. A Grande Lisboa em contingência e o resto do país em alerta.

O atual quadro está em vigor desde as 0h00 de dia 15 de julho. Os únicos concelhos com todas as freguesias incluídas no estado de calamidade, e que vão deixar de estar a partir de 31 de julho, são Amadora (6 freguesias) e Odivelas (4).

Mas aqui fica a lista completa das 19.

Lisboa: Santa Clara;

Loures: Camarate/Unhos/Apelação, Sacavém/Prior Velho;

Sintra: Agualva/Mira Sintra, Algueirão/Mem Martins, Cacém/ S. Marcos, Massamá/Monte Abraão, Queluz/Belas, Rio de Mouro;

Amadora: Alfragide, Águas Livres, Falagueira/Venda Nova, Encosta do Sol, Venteira, Mina de Água;

Odivelas: Odivelas, Pontinha/Famões, Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto, Ramada/Caneças.

(em atualização)