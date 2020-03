As cinco razões do PR para o Estado de Emergência

Dar ao governo instrumentos para agir conforme seja necessário na luta contra o novo coronavírus e as suas consequências para a saúde, a vida das famílias, os empregos, as empresas, a economia. A mensagem do Presidente da República, ao decretar Estado de Emergência foi clara e inclui recados importantes.

O primeiro deles é que não estão suspensos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, antes se desenha um cenário em que poderão ser tomadas as ações que o governo entender necessárias. O objetivo é facilitar a tomada de medidas e garantir um quadro legal que não venha mais tarde a pô-las em causa mas qualquer decisão tem de ser imediatamente comunicada ao Parlamento, de quem se espera que acompanhe e fiscalize cada passo dado, assim assegurando o bem dos portugueses. “O Estado de Emergência dá poder ao governo mas não rigidifica o seu exercício”, afirmou o PR, justificando assim que a democracia não é interrompida nem estabelece ele próprio os limites deste decreto – será o governo a fazê-lo, ao lado do Parlamento.

O segundo é a “chamada do Estado a ajudar a economia”. Prevendo-se uma crise muito mais dura e duradoura do que aquela com que já lidamos e a necessidade de resistir e “não deixar morrer a economia”, Marcelo sublinha que cabe ao Estado criar e aplicar os instrumentos capazes de aumentar a resistência do país no que respeita também a emprego, empresas, trabalhadores, etc. “Só se salva vidas se a economia não morrer”, sublinha Marcelo.

Na sua comunicação ao país, esta noite, Marcelo Rebelo de Sousa resumiu em cinco razões a necessidade de decretar Estado de Emergência.

A primeira, “antecipar e reforçar a solidariedade entre poderes públicos e deles com o povo”. O Presidente lembra que outros países onde a pandemia chegou mais cedo “ensaiaram passos graduais e só agora chegaram a decisões mais drásticas” e defende que nós devemos aprender com eles e poupar etapas, “mesmo parecendo que estamos a pecar por excesso”. E destaca que “este sinal, dado por Presidente, governo e Assembleia da República, é uma afirmação de solidariedade institucional” para tudo quanto vier a ter de ser feito neste esforço de combater o vírus e seus efeitos.

A segunda razão invocada é a prevenção. E aqui, o PR sublinha, como antes se explicava, que “o que foi aprovado não impõe ao governo decisões concretas, dá-lhe uma mais vasta base de Direito para as tomar”, permitindo fazê-lo com rapidez e em patamares ajustados, nomeadamente no que respeita à circulação interna e internacional, ao trabalho, às concentrações humanas, ao acesso a bens e serviços, uma garantia de normalidade na resposta às necessidades básicas e nas tarefas da proteção civil. “O que seria se mais tarde fosse preciso agir, num ou noutro caso, neste quadro preventivo e ele não existisse?”, sublinha o PR.

A terceira razão é a certeza. Para Marcelo, esta medida garante uma base capaz de garantir um quadro geral de intervenção e que, uma vez acabada a crise, não serão questionadas as medidas agora tomadas.

Em quarto lugar, a contenção. “Este é um estado de emergência confinado, que não atinge o essencial dos direitos fundamentais.” Marcelo disse-o e redisse-o: os direitos dos portugueses não são postos em causa, uma vez que o regime que se estabelece “obedece ao fim preciso do combate à crise da saúde pública e da criação de condições de normalidade na produção e distribuição de bens essenciais”, explica.

Em quinto, a flexibilidade. O estado de emergência dura 15 dias, que podem ser avaliados e, encontrando necessidade, renovados, “com avaliação no terreno do estado da pandemia e sua previsível evolução”.

É precisamente considerando estas cinco razões que Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que decretar o Estado de Emergência é um “sinal político forte de unidade do poder político, que previne situações antes de poderem ocorrer, estabelece um quadro que confere certeza, dá poderes ao governo mas não regidifica o seu exercício, e permite reavaliação na sua aplicação num combate que muda de contornos no tempo”.

Considera também o Presidente que não se põe aqui em causa a democracia, mas antes é este um sinal dela. “Pela convergência dos vários poderes do Estado; porque é a democracia a usar os meios excecionais que ela própria prevê para tempos de gravidade excecional. Não é uma interrupção da democracia. É a democracia a tentar impedir uma interrupção irreparável na vida das pessoas.”

“Temos todos de fazer por contribuir para ir o mais longe e o mais depressa possível nesta luta desigual”, sublinha ainda, reforçando que agir depressa é essencial para travar o vírus e os seus efeitos. “Quanto mais rápidos formos, mais depressa poderemos salvar vidas, salvar a saúde, mas também concentrar-nos nos efeitos, a prazo, no emprego, nos rendimentos, nas famílias, nas empresas.”