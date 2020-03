As outras doenças que podem abalar a economia nacional

Se fosse só uma crise económica por causa da pandemia do coronavírus… Aparentemente, não é só esse o perigo que está à espreita.

A economia portuguesa tem muitas outras vulnerabilidades, algumas puramente internas, que não dependem de haver mais ou menos turismo e procura internacional por automóveis ou acessórios e outras produções made in Portugal.

O país tem fragilidades que, mesmo sem os efeitos da nova epidemia nos investimentos, na procura, no sentimento de investidores e consumidores, o deixam em maus lençóis.

Num contexto mundial que já era adverso antes do Covid-19 (recorde-se as guerras comerciais e o abrandamento da China, o brexit entretanto consumado), os cenários tornaram-se mais arriscados.

Com uma economia menos dinâmica, é fácil antever uma reversão dos números do desemprego, que foram favoráveis até ao final de 2019; das contas públicas, que, mesmo excedentárias, têm uma dívida monumental para reduzir; do investimento, onde pode sair o tiro pela culatra, tendo em conta a lista de grandes projetos que têm vindo a cair, um após um nos últimos meses.

Com estes, outros investimentos de menor dimensão serão arrastados e adiados. Com eles, os eventuais novos empregos.

Uma economia que não cresce não vai proporcionar maiores salários, mais oportunidades de emprego. É um território que fica à mercê da fuga dos cérebros mais qualificados e da perda de poder de compra, alertou esta semana o primeiro-ministro, António Costa.

Um aeroporto pendurado

Seria ou será, talvez, a joia da coroa do crescimento dos próximos anos, mas caiu num impasse grave o arranque da construção do novo aeroporto que complementaria o aeroporto Humberto Delgado (Portela, Lisboa). A obra, investimento privado puro, garantiu o governo quando a apresentou, está diretamente avaliada em 1,3 mil milhões de euros.

Com derrapagens e outros investimentos ainda por declarar (num contexto de boom imobiliário, por exemplo), o impacto económico-financeiro tenderá a ser superior. De acordo com a lei, mesmo com luz verde no impacto ambiental (e mesmo este é muito polémico), todas as autarquias envolvidas no mega projeto do aeroporto do Montijo teriam de dar a sua aprovação.

Foi então que caiu a bomba: isso não aconteceu. Segundo a Declaração de Impacto Ambiental (DIA), publicada em janeiro, cinco municípios comunistas do distrito de Setúbal emitiram um parecer negativo (Moita, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Palmela) e quatro autarquias de socialistas (Montijo, Alcochete, Barreiro e Almada) deram um parecer positivo.

O primeiro-ministro, António Costa, reuniu de “emergência” com os autarcas para “encontrar pontos de entendimento”, mas o encontro não deu em nada. À saída da reunião, Costa não estava nada satisfeito. “Não é legítimo” que municípios limitem projetos de interesse nacional, Além disso, o atual aeroporto de Lisboa “está a rebentar pelas costuras”, atirou.

Entretanto, Carlos César, em entrevista à TSF, disse que “não havendo essa solução do Montijo, não há plano B, temos de voltar a Alcochete”.

Metro de Lisboa meio enterrado

Outra bomba de grandes dimensões foi detonada quando se estava a aprovar o Orçamento do Estado deste ano: o projeto da linha circular do Metropolitano de Lisboa foi chumbado na votação na especialidade do Orçamento, na sequência de propostas do PCP e do PAN. Esta obra pública pode valer mais de 200 milhões de euros. O PS vai pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva deste chumbo. O governo diz que a obra não pode parar porque já está em andamento. A oposição diz que a obra está parada.

Terminal do Barreiro terminou

A outra enorme bomba foi o chumbo ambiental do projeto do Terminal de Contentores do Barreiro. Este impacto está consumado pois o governo anunciou que vai desistir do projeto. “A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu recentemente uma declaração de impacto ambiental (DIA) desfavorável sobre o projeto para o novo Terminal do Barreiro. O Governo respeitará essa decisão e, como tal, o Terminal não avançará”, disse o gabinete do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

A obra seria uma das maiores do atual regime, estava avaliada em 500 milhões de euros e deveria criar 5000 postos de trabalho diretos e indiretos.

O fim de ciclo do turismo explosivo

Não era preciso aparecer o coronavírus para perceber que o crescimento do turismo entrou numa fase de exaustão. Ainda cresce, mas muito menos do que no passado. Está a abrandar fortemente.

No entanto, fruto da explosão dos últimos anos, o turismo – incluindo atividades diretamente associadas, como as viagens – já representa quase 20% das exportações totais, o maior valor de sempre.

Em 2018, o sector representava 8,2% do produto interno bruto (PIB) e dava emprego a 329 mil pessoas (cerca de 7% do emprego total nacional), segundo o Turismo de Portugal.

As repercussões podem ser muitas, variadas e tendencialmente negativas para a economia e o emprego. Menos ligações aéreas, menos dormidas em hotéis e alojamentos locais, menos consumo em restaurantes, menos imobiliário.

Os planos traçados para Portugal são ambiciosos, mas numa conjuntura negativa em que os bancos voltem a ter problemas (ainda não resolveram os antigos, já agora), se o crédito voltar a faltar, pode haver problemas de concretização.

Como escreveu há uma semana o Dinheiro Vivo, Quinta do Lago, Vale do Lobo e Comporta são alguns dos resorts mais célebres, mas há em Portugal dezenas de complexos turísticos de luxo. Os 22 associados da Associação Portuguesa de Resorts preveem investir 1,2 mil milhões de euros até 2025, incluindo construção de novas unidades, ampliações e remodelações. Uma fasquia bem elevada.

Salários baixos e fuga de cérebros

Outro problema de Portugal assinalado pelo próprio primeiro-ministro é o da competitividade da economia para as pessoas que cá vivem, o do risco de haver investimento em qualificações que é drenado por falta de oportunidades.

O problema deve ser cada vez mais sério. Na conferência de aniversário do Público, António Costa alertou que “o peso dos salários no PIB continua significativamente abaixo da média europeia, e muito abaixo do início do século”.

O aumento dos salários é “vital para manter as novas gerações motivadas e em Portugal. Ou somos capazes de responder a essa expectativa, ou corremos o risco de sofrer um fenómeno muito significativo de brain drain, isto é, fuga de cérebros. Não nos podemos dar ao luxo de perder a geração mais qualificada que o País alguma vez teve” e “não há empresas viáveis se não forem competitivas a contratar”, rematou António Costa.

Envelhecimento e falta de mão-de-obra

Outro problema grave de fundo da economia e sociedade portuguesa é o do rápido envelhecimento da população. O diretor-geral do Emprego da Comissão Europeia veio esta semana a Portugal avisar que o País está, literalmente, a ficar sem gente suficiente para trabalhar.

“De acordo com as nossas avaliações, Portugal perderá 40% da sua força de trabalho até 2070”, calcula Joost Korte.

António Costa concorda. “As políticas focadas na natalidade são muito importantes, mas uma política ativa de imigração é fundamental”, considerou o primeiro-ministro, acrescentando que “o envelhecimento da população, com o crescimento do número de velhos, vai colocar novos desafios quer ao Serviço Nacional de Saúde, quer à Segurança Social, que estará sob pressão crescente até à década de 40 e essa pressão tem de ser respondida”.