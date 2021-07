ASFAC: Novos créditos ao consumidor recuaram 14,1% em 2020

Automóveis

As empresas de crédito especializado concederam 5,5 mil milhões de euros em novos créditos para consumo pessoal ou automóvel em 2020, o que corresponde a uma queda de 14,1% face a crédito concedido no ano anterior, devido à crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia.

"Este resultado está repartido entre cerca de 2,9 mil milhões de crédito a particulares e 2,6 mil milhões de crédito revolving [cartões de crédito e linhas de crédito]", refere a ASFAC-Associação de Instituições de Crédito Especializado num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Os automóveis e motos "representaram 66,1% do total dos 3.088 milhões de euros concedidos no crédito clássico e registam uma diminuição de 20,5% em relação ao período homólogo, em linha com a redução das vendas de automóveis ligeiros novos". A ASFAC recorda que em 2020 foram matriculados menos 34% de automóveis do que no ano anterior.

Segundo a Associação, "os veículos ligeiros de passageiros usados apresentam a maior fatia deste valor, tendo sido concedidos 1.492 milhões de euros, cerca de 73,1% da repartição do crédito clássico, por tipo de meio de transporte".

"A queda na concessão de crédito é generalizada em todas as economias e em todas as categorias, pois não só se verificou uma estagnação quase total em vários negócios, como o cliente se deparou com uma situação de incerteza quanto ao futuro", afirma Duarte Gomes Pereira, presidente ASFAC, citado no comunicado.

"Da mesma forma, as instituições fizeram uma revisão das suas políticas de concessão de crédito neste período, com especial atenção às pessoas ou áreas mais afetadas", adianta.

Quanto ao "crédito a fornecedores, financiamento de bens cuja aquisição é realizada com o objetivo de revenda, registou uma quebra de 5,5% em relação ao período homólogo".

Segundo o mesmo responsável da ASFAC, em 2021 o setor já tem vindo "a registar um aumento nos níveis de confiança e dinamismo no que toca ao crédito ao consumo".

Em 2020, a economia portuguesa foi atingida por uma das maiores crises de sempre devido às medidas implementadas pelo Governo no âmbito da estratégia de gestão da crise sanitária.

A nível europeu, no ano passado, o setor do crédito ao consumidor "registou uma desaceleração". Segundo o Estudo Anual Eurofinas 2020, da Federação Europeia de Instituições de Crédito Especializado, as empresas de crédito ao consumidor na Europa, representadas através da Eurofinas, concederam créditos no valor de 400,6 mil milhões de euros. Trata-se de uma queda de 13,1% face a 2019.