Assembleia da República vai gastar 25 milhões com partidos em 2019

Mais de 14 milhões de euros em subvenções e 11 milhões de euros para financiar as campanhas eleitorais de 2019. Está assim divida a parcela do Orçamento da Assembleia da República (AR) do próximo ano destinada aos partidos políticos. No total, são 25,3 milhões de euros que os sete partidos com assento no parlamento, mais o PDR e o PCPT/MRPP, vão receber da AR.

Segundo a edição desta segunda-feira do jornal Público, a AR prevê gastar no próximo ano 83 milhões de euros, mais do que em 2018. No próximo ano realizam-se eleições europeias, legislativas nacionais e da Madeira.

Além das campanhas eleitorais, há outras despesas que vão aumentar face a este ano. A conservação e reparação de edifícios vai custar 1,5 milhões de euros, quando este ano se ficou pelos 500 mil.

Os gastos em equipamento informático também vão triplicar, de 400 mil euros para 1,2 milhões. Já os gastos com audiovisual crescem meio milhão de euros, totalizando 2,1 milhões.

A despesa com pessoal é o maior encargo da AR, custando perto de 51 milhões de euros. Aumenta 640 mil euros em relação a este ano. A parte destinada aos salários dos deputados mantém-se nos 11,8 milhões de euros. As ajudas de custo dos parlamentares vão ser cortadas em 500 mil euros, para 3,1 milhões de euros.