Assembleia Municipal aprova contas de Lisboa mas fala num baixo investimento

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou esta terça-feira as contas da Câmara relativas ao ano passado, com a oposição a criticar uma taxa de execução baixa, enquanto o município falou no “maior investimento da década”.

O relatório de gestão e as demonstrações financeiras da Câmara relativos a 2017, que registaram um aumento de receitas na ordem dos 78 milhões de euros face a 2016, foram aprovados na AML com os votos a favor do PS, BE e cinco deputados independentes (eleitos nas listas socialistas).

Já o PSD, CDS, PCP, PEV e PPM votaram contra, enquanto o PAN e o MPT se abstiveram.

Em 26 de abril, estes documentos já haviam sido aprovados em reunião de Câmara com os votos contra dos vereadores do PSD, CDS-PP e PCP, e os votos favoráveis do PS e do BE (que estabeleceram um acordo de governação da cidade) e vereadores do movimento Cidadãos por Lisboa (eleitos nas listas socialistas).

O município de Lisboa, liderado pelo socialista Fernando Medina, registou um aumento das receitas de 78 milhões de euros (12,2%) face a 2016 (quando arrecadou 640 milhões de euros), tendo encaixado 718 milhões no ano passado.

Hoje, na discussão das propostas, o PEV observou que a Câmara “apenas executou 55% do que estava previsto”, elencando que com este orçamento o município “tinha obrigação de pôr em prática uma política diferente”.

Na mesma linha, o PCP considerou ser “completamente incompreensível como é que em 2017 só se executou metade do que estava orçamentado”, criticando que “foi sem dúvida nenhuma um ano perdido, e Lisboa é uma cidade adiada”.

Esta ideia de uma “cidade adiada” foi partilhada pelos sociais-democratas, que acusaram o município de não ter resolvido os “problemas concretos da cidade”.

Para os bloquistas, umas “contas saudáveis são sobretudo aquelas que garantem dignidade aos cidadãos na sua vida quotidiana” e por isso “este não é um documento que deixa o BE tranquilo”. Ainda assim, os eleitos votaram favoravelmente.

O PPM fez as contas e concluiu “que existem 127 milhões de euros de promessas por executar”.

Também o PAN considerou que o dinheiro deveria “ser usado para melhorar a vida das pessoas”.

Já o MPT sugeriu “que o executivo cumpra as suas promessas”.

Por seu turno, e em tom jocoso, o CDS comparou o vereador das Finanças ao “tio Patinhas da banda desenhada”, que “amealha impostos pagos pelos contribuintes em montes de moedas”, para “mergulhar nelas”.

Em resposta, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa vincou que “o que se vê ao longo deste exercício orçamental é um esforço de executar mais ao serviço das pessoas” e que “só uma miopia política pode dizer que a cidade recuou”.

Medina disse que em 2017 a Câmara levou a cabo o “maior investimento da década”.

No ano passado, o investimento do município na capital “subiu de 132 milhões em 2016, para 156 milhões”, o que representa um aumento de 18%.

Quanto a impostos e taxas, a Câmara de Lisboa recebeu mais 79,5 milhões de euros (17,2%), valor justificado pelo aumento de atividade no mercado imobiliário.

Por outro lado, o município terminou 2017 com um passivo de 1.066 milhões de euros, menos 63 milhões do que em 2016, o que representou uma descida de 5,6%.

Quanto à dívida legal, foi reduzida de 560 milhões de euros (em 2016), para 472 milhões no final de 2017, o que constitui uma redução de 88 milhões de euros (15,7%).

Também na sessão plenária de hoje foi rejeitada uma recomendação do PAN, no sentido de os cães de médio e grande porte poderem circular nos veículos da Carris.