Associação BRP e AICEP assinam parceria que cria rede internacional de acolhimento para PME

Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, e Vasco de Mello, líder da Associação Roundtable Portugal.

A Associação Business Roundtable Portugal (Associação BRP) e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) juntaram esforços e vão promover um conjunto de iniciativas e projetos para apoiar a internacionalização do talento e das empresas nacionais.

As empresas da BRP com presença no exterior do país vão colocar à disposição das Pequenas e Médias Empresas (PME) interessadas "espaços de acolhimento, aproveitando as instalações que as empresas da Associação BRP dispõem nas diversas geografias onde se encontram a operar". As PME vão poder permanecer nesses espaços durante seis meses "para explorar mercado, dinamizar as exportações ou iniciar a sua instalação local", explicam as duas instituições em comunicado.

Esta rede internacional de apoio arranca em 2023 com nove empresas associadas da BRP e 50 locais de acolhimento em 20 países e cidades. À AICEP caberá a divulgação desta rede internacional de acolhimento junto das PME.

Filipe de Botton, que lidera o grupo de trabalho dedicado à Globalização na BRP, explica que outras empresas, fora do universo da associação, podem juntar-se a esta rede: "Não pretendemos que as iniciativas previstas neste acordo fiquem limitadas à participação dos associados do BRP. Num espírito de colaboração e abertura à sociedade, as mesmas estão abertas a outras empresas com operações em Portugal e experiência internacional comprovada que se queiram juntar".

Outro dos projetos é o alargamento do programa INOV Contacto, o programa de estágios no estrangeiro para jovens da AICEP, que passará a contar com a participação de 11 das 42 empresas e grupos associados da BRP, que vão financiar 25 novos estágios, a somar aos 200 já disponibilizados.

A Associação BRP, liderada por Vasco de Mello, porá também à disposição das PME interessadas em se internacionalizarem o saber acumulado pelas suas empresas com experiência global, através da iniciativa "Conversas CEO com CEO".

"O objetivo passa por abordar as potencialidades, as dificuldades, os entraves e as oportunidades no processo de globalização de uma empresa, num ambiente de partilha e inspiração para ambas as partes", lê-se no comunicado.

Esta iniciativa arranca com 20 CEO e presidentes de empresas e caberá à AICEP fazer a ligação entre a BRP e as PME.

Filipe de Botton sublinha que este projeto "será uma porta aberta para colocarmos a nossa experiência prática e concreta, conhecimento e recursos ao serviço destas empresas, apoiando-as a definir e a afinar o seu plano de internacionalização, bem como a avaliar os riscos e alternativas associados a este processo".

Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, acredita "que esta iniciativa, e a boa coordenação entre AICEP e BRP, grandes empresas e PME, vai permitir às PME com ambição tornarem-se globais, ganharem escala e, assim, contribuírem para o aumento das exportações nacionais".

Já Vasco de Mello, presidente da Associação BRP, considera esta parceria uma "missão nacional" e sublinha que o acordo permite "alargar o conjunto de ferramentas que as empresas têm atualmente ao seu dispor para acelerarem o seu processo de globalização" e, por arrasto, "potenciar o seu crescimento e o crescimento da economia e do país".