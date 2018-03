Associação da Hotelaria “preocupada” com taxa turística no Algarve

A decisão de se avançar com uma taxa turística nos 16 municípios do Algarve está a preocupar a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). A AHP foi surpreendida com a decisão de se implementar uma taxa aos turistas que ficam na região sem consulta aos hoteleiros.

“O facto de o Algarve ser um destino demasiado sazonal e de estadias mais prolongadas na hotelaria, por comparação com destinos urbanos, vai obrigar também os hoteleiros a ajustar os seus preços, principalmente em época baixa, de forma a compensar os seus hóspedes, pelo que esta decisão sem qualquer consulta à hotelaria demonstra um total desconhecimento da realidade do setor”, refere a AHP em comunicado, acrescentando que a introdução de uma taxa é “inoportuna e desadequada”.

A reação da Associação que representa os hoteleiros a nível nacional chega depois de a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) ter aprovado, por unanimidade, a introdução de uma taxa turística de valor igual para todos os municípios e cujas receitas serão geridas pelas autarquias, “ficando em aberto a consignação de uma parte das receitas para projetos geridos pela AMAL”.

O valor, as regras, e o arranque da aplicação do tributo serão decididos numa próxima reunião. A Associação que reúne os hoteleiros do Algarve já tinha reagido esta terça-feira de manhã.