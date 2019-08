Associações alertam para prejuízos para a economia devido à greve

Várias associações, representativas de setores como a distribuição, agricultura, imprensa, seguros e turismo alertaram nas últimas semanas para os prejuízos que a greve dos motoristas de matérias perigosas poderá causar às empresas, interferindo na produção e serviços que prestam.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou, em comunicado, “preocupação pela perturbação” à assistência em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, com início anunciado para dia 12 de agosto.

Na mesma nota, a APS informava que iria solicitar ao Governo “que confira aos veículos de reboques/pronto-socorro o estatuto de veículos prioritários no acesso ao combustível durante aquele período”.

Também a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) defendeu que os serviços mínimos na greve dos motoristas devem incluir o transporte de bens alimentares e garantiu estar a trabalhar com o Governo para minimizar os efeitos da paralisação.

A APED entende que “a distribuição de bens alimentares deve ser incluída nos serviços mínimos, caso a greve dos motoristas venha a avançar, tendo já formalizado o pedido junto da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT)”, avançou, em resposta à Lusa, o diretor-geral da associação, Gonçalo Lobo Xavier.

Os agentes do turismo estão preocupados com os efeitos da paralisação, que vem perturbar agosto, mês tradicional de férias em Portugal.

A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira disse, em declarações à Lusa, que a associação fez “chegar ao Turismo de Portugal, em devido tempo,” as preocupações e, antes de tudo, a “esperança de que possa haver um entendimento entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores” para que a paralisação possa não ocorrer.

A AHP refere alguma apreensão entre os agentes do setor no Algarve porque, ainda em 2018, “estes receberam 15% dos hóspedes da região em agosto”.

No setor da agricultura e alimentação o alarme é grande. A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) alertou para as consequências desastrosas que a paralisação terá para as colheitas, considerando que Governo não teve em conta os agricultores na rede de emergência.

Em declarações à Lusa, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, afirmou que uma greve em pleno mês de agosto, altura da colheita de vários produtos, como por exemplo o tomate, a pera-rocha e a uva para o vinho, “pode constituir um desastre” e não sabe se “o Governo está consciente” quanto à sua gravidade.

A associação considerou ainda, num comunicado posterior, “fundamental que haja postos de abastecimento prioritários em todas as sedes de concelho. Pelo menos um posto em cada sede de concelho, com capacidade para facultar gasóleo rodoviário, mas também gasóleo agrícola”, defenderam, em comunicado os agricultores.

Por sua vez, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) garantiu que o protesto vai causar prejuízos aos agricultores, num momento em que é necessário “manter as culturas”, e apelou ao reforço do gasóleo verde nos postos durante a paralisação.

“O nosso desejo é que não haja greve, mas de facto a lavoura está a entrar num período em que necessita de combustível e, se falhar, os agricultores têm prejuízo porque não conseguem manter as culturas num bom estado de crescimento”, afirmou João Dinis, dirigente da CNA, em declarações à Lusa.

Os industriais de laticínios notaram também que a paralisação poderá gerar “elevados problemas”, alertando para os milhões de litros de leite que podem ser desperdiçados, e apelaram ao Governo que inclua o setor nos serviços mínimos.

“A greve anunciada poderá gerar elevados problemas ao setor, seja pelas dificuldades do levantamento de leite das explorações e do seu encaminhamento às unidades industriais, seja pela dificuldade em realizar as diferentes operações de transformação, como a de fazer sair os produtos lácteos das fábricas e de os encaminhar para os circuitos comerciais”, apontou, em comunicado, a Associação Nacional dos Industriais de Laticínios (ANIL).

Paralelamente, o presidente da Associação dos Industriais de Tomate garantiu à Lusa que a greve dos motoristas pode provocar ao setor prejuízos diários de quatro milhões de euros e pôr em causa quatro mil postos de trabalho.

“Esta greve vai cair no pico da apanha do tomate. O tomate, em Portugal, é plantado entre abril e maio […] e apanhamos cerca de 25 milhões de quilos por dia que depois são transformados, poucas horas após a apanha. O valor dessa atividade é de cerca de quatro milhões de euros por dia”, estimou, em declarações à Lusa, Martin Stilwell.

Tendo em conta que a apanha do tomate decorre entre agosto e setembro e que este é um fruto de curta duração, os produtores estão “muito alarmados com a situação”, acrescentou o responsável.

Por sua vez, a Portugal Fresh, associação para a promoção das frutas, legumes e flores, estimou um prejuízo diário direto de 21 milhões de euros com a greve dos motoristas a partir de 12 de agosto e por tempo indeterminado.

Em comunicado, a organização salientou que “a greve dos motoristas terá um impacto muito negativo para o setor e para a economia” portuguesa, “afetando drasticamente as suas exportações”.

A Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA) prevê que o protesto dos motoristas provoque quatro milhões de euros de prejuízo diário, caso o setor não seja integrado, com prioridade, nos serviços mínimos.

De acordo com os industriais de alimentação animal, este setor produz diariamente uma média de 15.000 toneladas de alimentos que “não chegarão ao seu destino”, caso o setor não seja incluído nos serviços mínimos a decretar, “colocando em causa a alimentação de cerca de 40 milhões de animais”.

A imprensa não deverá escapar aos prejuízos com a paralisação. A associação do setor remeteu ao Governo um pedido para ser contemplado pelos serviços mínimos na greve dos motoristas e alertou para o “grande problema” que constitui a ausência de informação, que vincou ser um direito constitucional.

“A distribuição das publicações é feita pela única distribuidora em Portugal — a Vasp -, e, se esta não tiver possibilidade de distribuir jornais e revistas, não há informação e a informação é um bem constitucional”, afirmou, em declarações à Lusa, o vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, Vítor Brás.

O setor dos combustíveis está no centro das preocupações, por ser o que mais impacto tem no transporte de mercadorias e nas atividades do dia-a-dia.

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) está a preparar “ações que possam mitigar os efeitos da greve” disse o secretário-geral da entidade.

“Estamos a olhar para as lições da greve anterior”, garantiu António Comprido à Lusa, acrescentando que está a trabalhar “juntamente com os associados”, apesar de não ter avançado pormenores sobre “planos de trabalho” concretos.

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) sublinhou, por sua vez, a necessidade de ser garantida a segurança no acesso aos postos de abastecimento e às plataformas logísticas dos motoristas que não adiram à greve.

A CIP — Confederação Empresarial de Portugal defendeu a “regulamentação do exercício do direito à greve” para acautelar “abusos” que são permitidos pelo atual quadro legal.

Em comunicado onde manifesta “a maior preocupação” com as “graves perturbações” que a greve dos motoristas poderá provocar, a CIP defende ser “evidente que a forma irrestrita que resulta do atual quadro legal se presta a abusos que deveriam ser acautelados”.

A greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que começa em 12 de agosto, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.

O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da ANTRAM terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.