Associações da CIP enchem caixa de correio de Marcelo contra mudanças na lei laboral

Os patrões estão a mobilizar-se contra as alterações à legislação laboral aprovadas pela Assembleia da República no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que seguiram ontem para Belém para serem promulgadas pelo Presidente da República.

Na passada terça-feira o Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) enviou uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa contra algumas das 150 alterações ao Código do Trabalho, defendendo que "encerram inconstitucionalidades", mas algumas associações da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) foram mais longe e ontem, apurou o Dinheiro Vivo, dez delas encheram a caixa de correio de Marcelo Rebelo de Sousa com mesma carta que tinha sido enviada pelo CNCP.

As associações em causa são a APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, APHP - Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, APCC - Associação Portuguesa de Centros Comerciais, APIGRAF - Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel, a AEB - Associação Empresarial de Braga, a AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, a FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares, a AISET-Associação da Indústria da Península de Setúbal e a ADIFA - Associação dos Distribuidores Farmacêuticos.

E mais associações podem juntar-se nos próximos dias a este inédito movimento de protesto do tecido empresarial contra as alterações ao Código do Trabalho negociadas e aprovadas pelo Parlamento, sabe o Dinheiro Vivo.

Em comunicado divulgado ontem, o CNCP, que reúne a CIP (indústria), CAP (agricultura), CCP (comércio e serviços), CTP (turismo) e CPCI (construção) defende "que diversos dos normativos contidos no Decreto da Assembleia da República n.º 36/XV - Altera o Código do Trabalho e legislação conexa, encerram inconstitucionalidades, como sejam a proibição de recurso ao outsourcing, a arbitragem necessária, o alargamento do leque de normas aplicáveis às situações equiparadas, a definição de dependência económica e ainda por inexistência de apreciação prévia relativamente a algumas das alterações que se perspetiva introduzir no Código do Trabalho".

Os patrões consideram que, a serem implementadas, as alterações previstas ao Código do Trabalho "terão consequências danosas e da maior gravidade na vida das empresas e dos próprios trabalhadores".

Os patrões estão mobilizados e, além da pressão junto de Marcelo Rebelo de Sousa, querem reunir-se com os vários grupos parlamentares e exigem também a reabertura do debate na Assembleia da República e em sede de Concertação Social. Dizem que há medidas aprovadas pelos deputados que não estavam previstas no acordo de rendimentos celebrado entre governo, confederações empresariais e UGT em outubro do ano passado.