Associações de inquilinos otimistas com aprovação pelo PE de resolução sobre habitação

Habitação, Lisboa.

O Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira uma resolução que apela ao reconhecimento na legislação ao direito a uma habitação adequada e acessível, iniciativa que associações de inquilinos consideram colocar o PE na liderança das mudanças no mercado imobiliário.

"Enquanto os governos nacionais ainda acreditam que o mercado resolverá todos os problemas de habitação - com resultados devastadores para o acesso à habitação em toda a Europa - o Parlamento da UE mostra o cartão vermelho: parar a especulação e ultrapassar barreiras de investimento para um acesso a habitação adequada e acessível para todos", referiu Marie Linder, União Internacional dos Inquilinos (IUT na sigla em inglês), em comunicado.

Numa reação à aprovação desta resolução, Marie Linder acentuou ainda que "o Parlamento Europeu lidera o caminho para alcançar as mudanças profundas e já atrasadas nos mercados imobiliários".

O mesmo comunicado avança que o Relatório de iniciativa "Acesso a habitação digna e acessível" foi aprovado pelo Parlamento Europeu por uma maioria de 352 votos a favor, 179 contra e 152 abstenções.

Também o presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses (AIL), Romão Lavadinho, assinalou a aprovação do relatório, acentuando que "dá um impulso" à iniciativa de proteção dos inquilinos e de medidas anti-especulativas que esta associação tem vindo a promover "em diálogo com o governo nos últimos anos".

Para as associações de inquilinos, o relatório e a sua aprovação refletem um momento que poderá marcar a inversão nas políticas europeias sobre a questão do acesso a habitação condigna e a preços acessíveis e levar a alterações legislativas nos Estados-membros.

O texto agora aprovado pelos eurodeputados apela aos Estados-membros para a promoção de medidas que permitam corrigir as desigualdades no mercado da habitação, a que se dê prioridade na redução das emissões e à melhoria da eficiência energética através da reabilitação das habitações.

Para Marie Libder, o momento para esta votação "não poderia ser melhor", referindo que "a recuperação após a pandemia terá de se concentrar em soluções de habitações ecológicas e acessíveis", e que a União Europeia "deve dar prioridade à "Onda de reabilitação energética dos edifícios do Acordo Verde da UE" no quadro financeiro plurianual (QFP) da UE e dar apoio financeiro substancial na sua prevista "Iniciativa de habitação acessível da UE"".

No mesmo comunicado a IUT e a AIL assinalam que a presidência da UE em Portugal "tem a oportunidade única, em conjunto com todos os Estados-Membros e a Comissão Europeia, de fazer da habitação a preços acessíveis uma das pedras angulares do Plano de Ação da Cimeira do Ano Europeu dos Direitos Sociais a realizar em maio de 2021".

"A Comissão terá de reagir a este relatório de iniciativa e propor medidas legislativas e financeiras adequadas a acordar e aprovar pelos Estados-Membros da UE", refere ainda o comunicado.