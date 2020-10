Associações e empresas contra o fim do "hambúrguer vegetariano"

Showcooking no Celeiro © Filipa Bernardo/Global Imagens

Várias associações e empresas do setor agroalimentar assinam uma carta conjunta enviada a todos os eurodeputados portugueses, na qual fazem um apelo para que votem contra a proibição de designações habitualmente usadas para identificar produtos da alimentação vegetariana.

A proposta da Comissão Europeia (CE) para alteração de um regulamento da Política Agrícola Comum (PAC), discutida e votada nesta semana pelo Parlamento Europeu, prevê a proibição de termos como "hambúrguer vegetariano" ou "salsicha vegetariana", lê-se na carta.

Por outro lado, a proposta da CE também prevê restrições na designação de "alternativas lácteas, proibindo termos como "estilo iogurte", "alternativa ao queijo" ou "substituto da manteiga" para descrever as referidas alternativas, mesmo quando estão indicadas claramente como sendo de origem vegetal", contestam os subscritores da missiva.



Em defesa das suas posições, argumentam que estas alterações "teriam impacto negativo direto sobre uma indústria em crescimento e sobre inúmeras empresas no setor de produtos de origem vegetal, na medida em que as obrigaria à re-etiquetagem dos seus produtos e também a incorrer em despesas onerosas de adaptação da imagem da marca às novas normas".

Por esse motive, até consideram que a proposta põe em causa o princípio da proporcionalidade, na medida em que, perante várias possibilidades de escolha, a opção deve recair "na menos onerosa" e "as vantagens provocadas não podem ser desproporcionais aos objetivos pretendidos".

Além disso, entendem que "os consumidores europeus estão habituados a termos tais como "hambúrguer vegetariano" ou "alternativa 100% vegetal ao queijo", sendo utilizados para designar alternativas à carne ou laticínios, de origem vegetal, e transmitem ao consumidor informação sobre a forma, a função ou o sabor dos alimentos".

Na opinião dos subscritores da carta, "proibir a utilização desses termos bem conhecidos é desnecessário e apenas serviria para confundir os consumidores e impedi-los de fazer escolhas informadas enquanto compram produtos".

Lembram que "as alterações contradizem o objetivo da União Europeia no âmbito do Acordo Verde Europeu e da estratégia "Do prado ao prato", de criar um sistema alimentar mais sustentável e saudável, e de reforçar a produção na UE de produtos de origem vegetal".

São estratégias que, segundo os profissionais, visam igualmente "uma maior promoção junto dos consumidores europeus de dietas vegetarianas, com benefícios tanto para a sua saúde como para o meio ambiente".

Caso as medidas avancem tal como propostas pela Comissão Europeia, não têm dúvidas de que "constituem uma regulamentação desproporcionada e excessiva do mercado interno".

A carta - assinada por representantes da Associação Vegetariana Portuguesa, a Associação Zero, Associação Aliança Animal e as empresas Celeiro, Iswari, Shine, a White & Grenn e a Origens, entre outros - salvaguarda que a atual legislação "não prevê nenhuma disposição que reserve a utilização de termos como "bife", "salsicha", "escalope" ou "hambúrger" exclusivamente a produtos que contenham carne".

No mesmo documento, os subscritores citam um inquérito realizado pelo BEUC em dez Estados-membros, para mostrar "que mais de 68% dos consumidores apoiam os nomes "cárnicos" para produtos alimentares de base vegetal, desde que os produtos sejam claramente rotulados como à base de plantas ou vegetarianos".

Além disso, invocam as petições contra as restrições propostas que já terão recolhido "mais de 150 mil assinaturas".