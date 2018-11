Associações querem incentivos para bicicletas elétricas

Em comunicado, a MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, a Federação Portuguesa de Ciclismo, a Abimota – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas e a organização ambientalista ZERO revelam que pediram, num ‘position paper’ enviado ao Governo e aos grupos parlamentares, “a extensão do incentivo financeiro do Estado atualmente existente para a aquisição de automóveis e motos elétricas à bicicleta com assistência elétrica e a inclusão da bicicleta nas políticas públicas de incentivo à mobilidade elétrica”.

As mesmas entidades contabilizaram que “em dois anos de existência deste incentivo, introduzido em 2017, o Estado terá apoiado com perto de 5 milhões de euros a que se somará um montante de ordem semelhante em benefícios fiscais adicionais, designadamente isenção de Imposto Sobre Veículos (ISV) e de Imposto Único de Circulação (IUC), a aquisição de cerca de 2100 automóveis elétricos”.

Por outro lado, e sem nenhum tipo de incentivo ou benefício, foram compradas em 2016 três mil bicicletas elétricas, uma solução que as associações dizem ser de “mobilidade saudável, ecológica e energeticamente eficiente”.

As entidades alertam para um número ainda baixo de deslocações feitas em Portugal (1%) de bicicleta, face à União Europeia (8%) e garantem que “os benefícios socioeconómicos anuais desta utilização estão avaliados em mais de 500 mil milhões euros”.

A bicicleta elétrica, realçam as associações no mesmo comunicado, “ao permitir deslocações de mais longa distância, tornar obstáculos naturais mais fáceis de superar e possibilitar o transporte de cargas mais pesadas por quem faz compras ou ser usada nas atividades de distribuição, abre a utilização da bicicleta a novos grupos da população e tem um grande potencial de substituir deslocações em automóvel”.

A MUBi, Federação Portuguesa de Ciclismo, Abimota e ZERO defendem que “as políticas públicas de incentivo à mobilidade elétrica, e medidas e legislação subsequentes, têm de ter em conta todos os modos de transporte”, considerando que “não faz sentido o Governo afirmar que pretende investir em e promover formas de mobilidade menos poluentes e mais saudáveis e sustentáveis, e ao mesmo tempo discriminar negativamente a bicicleta”.