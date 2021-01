Máscaras têxteis com a "mesma eficácia de retenção de partículas das cirúrgicas"

Famalicão, 22 / 04 / 2020 - O CITEVE, Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, lançou o selo "Máscaras - COVID-19 Aprovado". Este selo permite aos consumidores e produtores reconhecer o produto ou matérias-primas que foram testadas e validadas por laboratórios acreditados ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

As notícias de que vários países europeus estão a proibir o uso de alguns tipos de máscaras têxteis em espaços públicos vieram gerar grande preocupação junto da indústria têxtil, mas, também, muita confusão entre os consumidores. Nos últimos dias, os produtores e vendedores de máscaras comunitárias têm sido bombardeados com telefonemas, perguntas e comentários nas redes sociais sobre a eficácia dos seus produtos, o que levou já as duas maiores associações têxteis nacionais, a ATP e a Anivec, a emitirem um esclarecimento sobre o uso das máscaras destinadas à utilização no âmbito covid-19.

"Durante o período da pandemia as máscaras têxteis foram utilizadas por milhões de pessoas, tendo demonstrado serem capazes de as proteger adequadamente", destaca o comunicado assinado por César Araújo e Mário Jorge Machado, sublinhando que "na situação atual, em que existem novas estirpes do SARS-CoV-2 com maior capacidade de contágio, será necessário fazer uma avaliação científica, que clarifique se as máscaras de nível 3 (com capacidade de retenção de partículas igual ou superior a 70%) deixaram de ser eficazes".

Os dois responsáveis lembram, ainda, que as máscaras de nível 2, com filtração acima de 90%, "têm um nível de eficácia de retenção de partículas ao mesmo nível das cirúrgicas", pelo que qualquer discriminação relativo a elas "não tem nenhuma razão sustentada cientificamente".

Lembram as duas associações que as máscaras têxteis foram instituídas, no dia 14 de abril de 2020, por diretiva conjunta da Direção-Geral da Saúde, Infarmed, Instituto Português da Qualidade e ASAE que elenca as especificações técnicas a que têm de responder e as duas categorias criadas, sendo as de nível 2 destinadas ao "uso por profissionais que, não sendo da saúde, estão expostos ao contacto com um elevado número de indivíduos" e as de nível 3 destinadas "à promoção da proteção de grupo, ou seja, à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade profissional e nas saídas autorizadas em contexto de confinamento, nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas".

A diferença entre estes dois níveis reside unicamente no desempenho da filtração de partículas, sendo superior a 70% para as máscaras de nível 3 e acima de 90% para as de nível 2. "Um dos testes que caracteriza a capacidade de filtração é a norma EN 14683:2019, a mesma que é utilizada tanto para as máscaras têxteis como para as máscaras cirúrgicas Tipo I (filtração igual ou superior a 95%), Tipo II (igual ou superior a 98%) e Tipo IIR (igual ou superior a 98% com repelência ao sangue), o que demonstra a confiabilidade dos testes de ensaio" a que as máscaras comunitárias devidamente certificadas são sujeitas.

Já as semimáscaras tipo FFP2, que ganharam grande destaque nos últimos dias, ao serem recomendadas por alguns países, como a Alemanha, têm um requisito de filtragem igual ou superior a 94% e as FFP3 acima de 98%, sendo estas testadas pela norma EN 149: 2001 + A1:2009.