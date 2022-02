AT abre concurso para contratar 180 inspetores tributários e aduaneiros

Autoridade Tributária vai ter 180 novos inspetores © Tony Dias/Global Imagens

O aviso de abertura do concurso para recrutamento de 180 inspetores para a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) foi publicado esta quinta-feira em Diário da República, podendo as candidaturas ser apresentadas no prazo de 15 dias.

Nas 180 vagas para inspetores tributários há 140 dirigidas a candidatos com licenciatura ou grau académico superior nas áreas de auditoria, contabilidade, economia, finanças e gestão e 40 para candidatos com licenciatura ou grau académico superior na área do direito.

O procedimento concursal está aberto "pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público", segundo refere o aviso hoje publicado.

"Poderão candidatar-se ao presente procedimento concursal quaisquer trabalhadores, com e sem vínculo de emprego público previamente constituído, que reúnam os requisitos exigidos para a integração na carreira especial de Inspeção e Auditoria Tributária e Aduaneira", lê-se no diploma.

Numa informação hoje publicada no Portal das Finanças, a AT adianta que, além destes 180 profissionais, será lançado, nas próximas semanas, o início do recrutamento de 20 especialistas em informática, com licenciatura ou grau académico superior nessa área, elevando para um total de 200 as novas contratações na AT.

O anúncio do recrutamento de 200 novos profissionais para a AT tinha sido feito no início de dezembro pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que sinalizou então que este recrutamento dirigido a pessoas sem vínculo à Administração Pública "deve significar o retomar de um recrutamento regular" de quadros qualificados e especializados para a AT.

A medida deverá também contribuir para um rejuvenescimento do quadro de pessoal da AT onde, de acordo com o mais recente Boletim Estatístico do Emprego Público, a idade média dos funcionários rondava os 53,8 anos no final de 2020, acima da média de 47,7 anos verificada no conjunto das administrações públicas.