Até quanto se paga por um seguro de viagem?

Os portugueses viajam cada vez mais. Prova disso são os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que revelam que em 2017 as deslocações turísticas aumentaram 5%, traduzindo-se em 21,2 milhões de viagens. Do total, 10,4% tiveram como destino o estrangeiro.

A pensar especialmente em quem viaja para fora, a ComparaJá, plataforma online de comparação e análise de produtos de crédito e telecomunicações, analisou em exclusivo para o Dinheiro Vivo a oferta de mercado de seguros de viagem, desde as opções mais acessíveis até aos pacotes mais completos, para umas férias tranquilas.

O destino para onde se viaja é um dos aspetos determinantes de um prémio de um seguro desta natureza, segundo a ComparaJá. “As férias na neve, bem como outras que incluam desportos radicais ou de aventura, encarecem o preço do seguro relativamente a umas férias passadas na praia”, exemplifica o diretor-geral da plataforma, Sérgio Pereira, ao Dinheiro Vivo.

Para analisar a oferta do mercado de seguros, efetuaram-se simulações em oito seguradoras para um casal sem filhos e uma família de quatro pessoas.

Casal em lua-de-mel



A Daniela e o Tiago vão de lua-de-mel para uma ilha do Caribe durante 10 dias. O jovem casal procurou uma opção mais básica. Segundo a análise, a solução mais acessível é a da Lusitânia. Com um prémio de 31,06 euros, a apólice cobre apenas os danos em bagagem e a morte ou invalidez permanente. Se deixar alguma cobertura de lado não for opção, podem escolher o seguro da Tranquilidade. É o mais abrangente de toda a análise, com um prémio de 85 euros.

Férias com crianças



A família Neves é composta pelo pai, a mãe e dois filhos pequenos. Vão viajar os quatro para a República Dominicana durante 10 dias e querem estar protegidos de imprevistos e problemas de saúde que possam ocorrer. Esta família procura um seguro mais completo. Depois de comparadas as várias opções de seguros mais abrangentes, que além das coberturas incluídas no pacote básico englobam, por exemplo, o cancelamento e atraso no voo, a família Neves pode gastar entre 127 e 512 euros.

No caso de a viagem ser comprada através de uma agência, o mais provável é que no pacote de férias já esteja incluído o seguro de viagem. O importante é ter em conta aquilo que quer proteger na hora de definir quanto está disposto a gastar.