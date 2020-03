Atendimento na Segurança Social só com marcação prévia

O atendimento presencial aos balcões da Segurança Social só vai ser possível com marcação prévia, durante a próxima semana.

Numa nota publicada no site da Segurança Social, intitulada “Precisa da Segurança Social? Envie-nos um e-mail ou telefone”, os serviços referem que “para garantir o atendimento mais seguro e a prestação atempada de serviços ao público, a Segurança Social pede a todos os cidadãos que usem meios não-presenciais nos seus contactos com os nossos serviços”.

No comunicado, é referido ainda que “durante a próxima semana, o atendimento presencial será admitido apenas a clientes com marcação prévia e está limitado a uma pessoa por marcação”, sendo que será permitida a “entrada de acompanhantes para pessoas com necessidades especiais.”

O objetivo visa “reduzir a aglomeração desnecessária de pessoas e ajudar a evitar situações de possível contágio”, conclui a nota.

Entre as 30 medidas de combate e mitigação à pandemia, o Governo aprovou o encerramento de escolas e discotecas e a limitação de frequência de espaços como centros comerciais, restaurantes, supermercados e ginásios.