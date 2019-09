Atividade da zona euro continuou a cair em setembro

A atividade económica da zona euro continuou a deteriorar-se em setembro devido à intensa desaceleração do setor industrial, segundo a estimativa ‘flash’ do índice PMI Markit, que alertou que o crescimento da economia está a ponto de estagnar.

Este indicador que mede a atividade total da zona euro caiu em setembro para 50,4 pontos, menos 1,5 pontos do que em agosto e traduz o crescimento da atividade “mais fraco” desde junho de 2013.

O economista chefe da Markit, Chris Williamson, sublinhou num comunicado que a economia da zona euro está a ponto de paralisar-se e que provavelmente o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) será de apenas 0,1% no terceiro trimestre do ano.

O índice aponta para uma grave deterioração do setor industrial, cuja produção recuou ao ritmo mais intenso desde 2012, além de se ter registado uma desaceleração da atividade do setor dos serviços.

Em setembro registou-se a primeira queda de novas encomendas de produtos e serviços desde janeiro passado, enquanto as encomendas pendentes recuaram pela nona vez nos últimos dez meses devido à escassez de novas encomendas.

Por outro lado, a Markit sublinha que se mantém o pessimismo entre as empresas em relação às perspetivas para os próximos 12 meses, que permanecem nos níveis mais baixos desde 2012, devido à preocupação com a guerra comercial, as tensões geopolíticas e especialmente com o ‘Brexit’.

Os dados também indicam que o volume de novas encomendas recebidas no setor de serviços desceu em setembro para se situar na segunda maior redução desde 2014 e as expectativas de crescimento não são otimistas.