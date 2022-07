Atividade de reabilitação urbana volta a acelerar crescimento em junho

Amares, 12/05/2022 - O presidente da Junta de Freguesia de Turiz, concelho de Vila Verde, morreu esta manhã num acidente de trabalho. Vítor Ramos, com 48 anos, faleceu no estaleiro da construção de um prédio, na freguesia de Ferreiros, após uma betoneira se desprender de uma grua e tê-lo atingido na cabeça. Outro homem, com 53 anos, ficou ferido com gravidade. Na foto: A betoneira desprendeu-se da grua e atingiu-o na cabeça. Teve morte imediata (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens)

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens