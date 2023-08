Atividade do setor privado na Zona Euro trava a fundo e antecipa recessão económica © Unsplash

A atividade do setor privado na Zona Euro deteriorou-se acentuadamente em agosto, com a queda da atividade no setor da indústria transformadora e o agravamento da atividade nos serviços, segundo o índice de gestores de compras (PMI), divulgado esta quarta-feira.

A degradação da atividade do setor privado na Zona Euro em agosto deste ano, permite antecipar uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) do espaço da moeda única em 0,2% no terceiro trimestre de 2023.

O índice PMI da Zona Uuro, por sua vez, situou-se em 47 pontos em agosto, contra 48,6 no mês anterior, o seu pior resultado em 33 meses.

A atividade económica no setor da indústria transformadora deteriorou-se em agosto, com índice PMI a situar-se em 43,7 pontos, contra 42,7 em julho, a que se juntou um PMI no setor dos serviços de 48,3 pontos, contra 50,9 no mês anterior, o seu pior valor em 30 meses.

Abaixo de 50 pontos este indicador revela que a atividade económica entrou em recessão.

"Infelizmente, o setor dos serviços da Zona Euro está a dar sinais de queda, com resultados igualmente fracos no setor da indústria transformadora", afirmou o economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, adiantando que a análise dos valores do índice PMI leva a concluir que "a Zona Euro vai contrair-se 0,2% no terceiro trimestre deste ano".

Neste sentido, o especialista adverte que a pressão de queda da atividade económica na Zona Euro, em agosto, provém principalmente do setor de serviços alemão, enquanto que no setor da indústria transformadora, as empresas alemãs estão também a reduzir a sua produção.