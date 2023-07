Atividade económica acelera em maio e clima económico estabiliza em junho

© EPA/ALEX PLAVEVSKI

O indicador de atividade económica, que reflete a evolução da economia, acelerou em maio, em termos homólogos, enquanto o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, estabilizou em junho, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a "Síntese Económica de Conjuntura" do INE, "o indicador de atividade económica, que sintetiza um conjunto de indicadores quantitativos que refletem a evolução da economia, acelerou em maio, tendo apresentado variações homólogas positivas desde janeiro, após ter diminuído em novembro e dezembro".

Por sua vez, o indicador de clima económico, que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas, estabilizou em junho, após ter diminuído em maio.

"Os indicadores de curto prazo relativos à atividade económica na perspetiva da produção, disponíveis para maio, apontam para uma diminuição na indústria e uma aceleração nos serviços e na construção", detalha o INE.

Na perspetiva da despesa, "o indicador de atividade económica aumentou de forma mais intensa em maio, verificando-se um aumento do indicador de investimento e uma desaceleração do indicador de consumo privado".

Segundo o INE, o índice de preços na produção industrial "apresenta um perfil descendente ininterrupto desde julho de 2022, registando taxas de variação homóloga negativas entre abril e junho de 2023 (-0,9%, -3,5% e -5,8%, respetivamente), o que não acontecia desde fevereiro de 2021, após crescimentos de 8,9% e 0,1 % em fevereiro e março".

"O agrupamento de energia foi decisivo para a redução do índice total, com taxas de -20,8% e -24,7% em maio e junho, respetivamente", detalha, acrescentando que, "excluindo a componente energética, este índice desacelerou para 0,8% (2,2% em maio)".

Quanto ao índice relativo aos bens de consumo, registou uma variação homóloga de 6,4% (8,1% no mês anterior), "desacelerando pelo sétimo mês consecutivo, após ter atingido em novembro o valor mais elevado da série (16,2%)".

Por sua vez, a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) diminuiu para 3,4% em junho, taxa inferior em 0,6 pontos percentuais à do mês anterior, tendo o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerado, passando de uma variação homóloga de 8,9% em maio para 8,5% em junho.

Na vertente externa, os preços implícitos das exportações e das importações de bens registaram, em maio, variações de -2,3% e -6,5%, respetivamente (0,7% e -5,0% em abril).

De acordo com o Inquérito ao Emprego do INE, a taxa de desemprego (16 a 74 anos), ajustada de sazonalidade, foi de 6,4% em maio, 0,1 pontos percentuais abaixo do valor registado em abril (6,9% em fevereiro e 6,0% em maio de 2022).

A taxa de subutilização do trabalho (16 a 74 anos) situou se em 11,9%, valor idêntico ao do mês anterior.

A população empregada (16 a 74 anos), também ajustada de sazonalidade, aumentou 1,3% em termos homólogos e 0,1% face ao mês anterior (variação homóloga de 1,0% em abril).