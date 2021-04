Atividade económica aumenta no desconfinamento pós-Páscoa

Reabertura das esplanadas numa reportagem na zona de Telheiras, em Lisboa © TIAGO PETINGA/LUSA

A atividade económica em Portugal aumentou depois da Páscoa. Este é o efeito do início do segundo desconfinamento em Portugal, segundo o indicador diário do Banco de Portugal até 11 de abril e que foi divulgado esta quinta-feira.

"Na semana terminada a 11 de abril, o indicador diário de atividade económica (DEI) apresentou uma variação homóloga superior à da semana anterior", assim refere o supervisor bancário na nota de imprensa.

O Banco de Portugal, contudo, avisa que "a evolução recente do DEI encontra-se fortemente influenciada por efeitos base decorrentes dos eventos verificados durante 2020, o que afeta de forma significativa a evolução homóloga da atividade em 2021".

Por causa disso, a instituição também comparou os dados até 11 de abril de 2021 com os indicadores registados no mesmo período de 2019, pré-pandemia. Por causa disso, "a taxa bienal reduziu-se neste período.

Este indicador recorre a vários dados, como "tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes".

Portugal iniciou o segundo desconfinamento em 15 de março, com a abertura do pré-escolar e do 1.º ciclo, a reabertura de cabeleireiros, livrarias, lojas de música e concessionários de automóveis. Desde 5 de abril que estão abertas as escolas do segundo e terceiro ciclos, lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua e as esplanadas de cafés e restaurantes.