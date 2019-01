Atividade económica continua a desacelerar em Portugal e na OCDE

A tendência é confirmada pelos indicadores da organização hoje divulgados.

Os Indicadores Compósitos Avançados da OCDE, que antecipam de seis a nove meses pontos de viragem na atividade económica, continuam a apontar para uma desaceleração em Portugal, na zona euro como um todo incluindo França e Itália, no Reino Unido e no Canadá.

O indicador compósito avançado para Portugal voltou a cair em novembro, pelo 14.º mês consecutivo, ao situar-se em 99,32 pontos, menos 13 centésimas do que no mês anterior e abaixo do nível 100 que marca a média de longo prazo.

Também abaixo do nível 100, o indicador para a zona euro, que está a cair há 12 meses, desceu em novembro para 99,39 pontos, menos 15 centésimas.

Sinais similares de desaceleração também estão a surgir nos Estados Unidos e na Alemanha, refere a OCDE, adiantando que no Japão os Indicadores Compósitos Avançados continuam a apontar para a estabilidade.

Entre as maiores economias emergentes, os Indicadores continuam a apontar para um crescimento estável para o setor industrial da China, com sinais similares a emergirem agora na Índia.

No Brasil e na Rússia, os indicadores da OCDE continuam a antecipar desaceleração do crescimento.