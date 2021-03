Queda da atividade económica estabiliza na segunda semana de março

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. © LUSA

Ainda antes do início do desconfinamento gradual, a queda homóloga da atividade económica em Portugal dava sinais de estabilização, depois da queda verificada na primeira semana do mês, mas continua abaixo do registo no final de janeiro, quando o país voltou a fechar-se.

"Na segunda semana de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) apresentou uma queda homóloga próxima da observada na semana anterior", refere o Banco de Portugal na nota publicada esta quinta-feira, dia 18 de março.

Segundo os dados do banco central, a média móvel semanal deste indicador, na semana centrada em 11 de março, aponta para uma queda homóloga de 11,1% da atividade económica face aos 10% da semana centrada a 4 de março (houve uma ligeira revisão em alta de duas décimas).

Mantém-se assim a queda acima de dois dígitos iniciada na primeira semana de março e que está acima da verificada no arranque do segundo confinamento geral que arrancou no final de janeiro.

Uma vez que os dados apresentam grande volatilidade, os resultados são revistos todas as semanas incorporando nova informação.

O DEI sintetiza um conjunto de informação de natureza quantitativa e com frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país - são os chamados indicadores de alta frequência.

Os dados atualizados são divulgados todas as semanas pelo Banco de Portugal, à quinta-feira, com informação até ao domingo anterior.