Atividade económica manteve recuperação em janeiro, sinaliza Banco de Portugal

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

Em janeiro, os indicadores que procuram captar o comportamento da economia voltaram a recuperar, mantendo a trajetória iniciada em agosto do ano passado.

"Em janeiro, os indicadores coincidentes mensais para a atividade económica e para o consumo privado voltaram a aumentar face ao mês anterior", revela o Banco de Portugal (BdP) esta quinta-feira. Os indicadores continuam em terreno negativo, mas com uma recuperação ininterrupta em seis meses, com o consumo privado a manifestar um ritmo mais forte.

"Os indicadores coincidentes são indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico", ou seja, do produto interno bruto (PIB) e o banco central nacional sublinha que "não se destinam a refletir em cada momento do tempo a evolução da taxa de variação homóloga do respetivo agregado de contas nacionais".

Por isso, fica o alerta do BdP: "este comportamento condiciona a leitura dos indicadores em momentos de inflexão das séries" e a informação ainda pode ser alvo de revisão.

O Banco de Portugal prevê para este ano um crescimento da economia de 3,9%.