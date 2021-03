Atividade económica recupera com início do desconfinamento, mas queda foi muito forte em 2020

Porto, 14 / 11 / 2020 - Início do recolher obrigatório a partir das 13H de sábados e Domingos, como medida de contenção da pandemia Covid-19. Encerramento do comércio ás 13. Placa fechado. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Os efeitos do desconfinamento já começam a sentir-se na atividade económica, pelo menos nos sinais dados pelo indicador diário do Banco de Portugal (BdP). No entanto, a comparação homóloga é feita com o primeiro confinamento que arrancou em março de 2020 e que registou uma queda muito acentuada da atividade.

"Na terceira semana de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) apresentou uma variação homóloga muito superior à da semana anterior", refere o supervisor.

"O facto de o período de base corresponder ao início do primeiro estado de emergência de 2020, onde se observou uma forte deterioração dos indicadores, justifica esta evolução homóloga muito acentuada", indica o BdP, acrescentando que "a terceira semana de março foi marcada pelo início do atual desconfinamento". Ou seja, qualquer melhoria tem um efeito que pode estar sobredimensionado.

Uma vez que os dados apresentam grande volatilidade, os resultados são revistos todas as semanas incorporando nova informação.

Segundo os dados do banco central, a média móvel semanal deste indicador, na semana centrada em 18 de março, aponta para uma variação homóloga de 0,2% da atividade económica face à queda de 10,8% da semana centrada a 11 de março.

O DEI sintetiza um conjunto de informação de natureza quantitativa e com frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país - são os chamados indicadores de alta frequência.

Os dados atualizados são divulgados todas as semanas pelo Banco de Portugal, à quinta-feira, com informação até ao domingo anterior.