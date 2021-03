Atividade económica volta a cair em março e já está pior do que no início do confinamento

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. © LUSA

A economia portuguesa voltou a dar sinais de queda no início deste mês, abaixo do início do confinamento geral, aponta o indicador diário do Banco de Portugal divulgado esta quinta-feira.

"Na primeira semana de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) apresentou uma queda homóloga mais acentuada do que a observada na semana anterior", refere a nota do supervisor.

A média móvel semanal deste indicador, na semana centrada em 4 de março, aponta para uma contração homóloga de 10,2% da atividade económica, quando na semana anterior era de 3,5%.

Trata-se da maior queda desde o início do segundo confinamento geral iniciado na segunda quinzena de janeiro. Nesse período a maior contração homóloga foi registada no dia 23 (-9,8%).

Apesar de registar uma queda, este indicador ainda está longe do decréscimo verificado em abril do ano passado, durante o primeiro confinamento geral, quando afundou mais 20% (média móvel) em abril, mas já está pior do que o trambolhão dado em janeiro depois de decretadas maiores restrições à circulação.

Antes do confinamento geral decretado na segunda quinzena de janeiro, o indicador de atividade económica (Daily Economic Indicator, ou DEI, na designação inglesa) estava com valores homólogos positivos.