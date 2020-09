Atividade empresarial da zona euro continua a abrandar

A atividade empresarial na zona euro continuou a abrandar em setembro, um mês em que “estagnou” devido ao recrudescimento dos contágios por covid-19 e às medidas de distanciamento, que afetaram a procura, diz a consultora Markit.

A estimativa ‘flash’ do índice composto PMI (Purchasing Managers Index) da atividade total da zona euro, publicado hoje pela empresa de consultoria Markit, foi de 50,1 pontos em setembro, inferior ao de 51,9 pontos de agosto e apenas ligeiramente acima do limiar de 50 pontos que separa o crescimento do declínio.

O índice mostra tendências “divergentes” por setor e país, sublinha a Markit, porque enquanto a produção industrial acelerou a sua atividade graças a novas encomendas, especialmente na Alemanha, os serviços contraíram-se em linha com o aumento do contágio.

A Alemanha liderou a recuperação em setembro graças à produção industrial, que cresceu ao ritmo mais rápido desde janeiro de 2018, enquanto a França registou uma deterioração da atividade devido ao fraco desempenho dos serviços.

Em setembro, a perda de empregos manteve-se pelo sétimo mês consecutivo, embora a um ritmo mais lento, graças à melhoria das expectativas da indústria.

As encomendas pendentes abrandaram, enquanto os preços cobrados caíram pelo sétimo mês consecutivo, apesar do aumento dos custos devido tanto à apreciação do euro como ao aumento do preço dos serviços.

Apesar desta situação, as expectativas comerciais para o próximo ano estão no ponto mais alto desde fevereiro, principalmente devido ao otimismo acerca do fim das “perturbações” geradas pela pandemia.