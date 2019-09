Atividade manufatureira na China enfraquece face a disputas com EUA

Dois inquéritos sobre a atividade manufatureira na China publicados hoje revelam uma queda na procura face ao deteriorar da guerra comercial com Washington, em torno da política industrial e tecnológica de Pequim.

A revista de negócios Caixin informou que o índice mensal de gestão de compras subiu para 50,4 pontos, depois de se ter fixado nos 49,9, em julho.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, o indicador de atividade da indústria manufatureira sugere uma expansão do setor, pelo que abaixo dessa barreira pressupõe uma contração.

Este índice é tido como um importante indicador mensal do desenvolvimento da segunda maior economia do mundo.

A revista considera que houve uma “melhoria” do índice, mas que o número de novos pedidos caiu para o nível mais baixo este ano.

Um outro inquérito, da Federação Chinesa de Logística e Compras, revelou que a atividade caiu para 49,5 pontos, depois de se ter fixado nos 49,7 pontos, em julho passado.

A mesma fonte considerou que a procura é “relativamente fraca”.

Os dados sugerem que as disputas comerciais com Washington estão a ter crescente impacto nos exportadores chineses. Pequim tem estimulado a economia com um aumento do investimento público.

Washington e Pequim aumentaram já as taxas alfandegárias sobre centenas de milhões de dólares de produtos de cada um, numa disputa alimentada pelas ambições chinesas para o setor tecnológico.