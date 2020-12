Atividade turística com menos 76,3% de hóspedes em novembro

A atividade turística em Portugal continuou a acentuar o movimento de contração no mês de novembro, revela a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a estimativa rápida, no mês passado o setor do alojamento turístico terá registado 415,7 mil hóspedes, menos 76,3% em termos homólogos. Também o número de dormidas continua a cair: em novembro terão sido contabilizadas 950,5 mil dormidas, menos 76,7% face a novembro de 2019.

Os números agravaram-se em relação ao mês de outubro, quando o número de hóspedes e de dormidas registou quebras de 59,7% e 63,3%, respetivamente.

As dormidas de residentes caíram 58,6%, situando-se nos 543,3 mil. As dormidas de residentes representaram mais de metade (57,2%) do número total de dormidas registado no mês. Já os hóspedes residentes terão sido 293,1 mil, um decréscimo de 62,3%.

Com vários países a regressar a uma situação de confinamento, as dormidas de não residentes continuam, sem surpresa, a registar quebras significativas. Em termos homólogos, o INE estima que as dormidas dos não residentes tenham caído 85,2%, para 407,3 mil. Já o número de hóspedes não residentes terá caído 85,7%, para os 122,6 mil.

Por país de residência, as maiores variações das dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico pertence a hóspedes da China (-96,2%), EUA (-95,3%), Canadá (-95%), Dinamarca (-92,2%) e Brasil (-91,4%).

A estimativa rápida da atividade turística indica ainda que, no mês passado, 46,4% dos estabelecimentos do setor terão estado encerrados ou sem registo de movimento de hóspedes. Em outubro, esta percentagem situava-se nos 32,1%.

Alentejo com menor variação nas dormidas

Apesar de ser a segunda região do país com menor número de dormidas em novembro, o Alentejo continuou a representar a menor diminuição neste indicador, em termos homólogos, com uma quebra de 55,2%. Esta zona do país terá contabilizado 76,7 mil dormidas em novembro, sendo que quase 85% das dormidas diz respeito a residentes.

A Área Metropolitana de Lisboa contabilizou o maior número de dormidas nos estabelecimentos do setor, com 216,9 mil dormidas. Deste valor, 120,8 mil dormidas terão sido dos residentes. Lisboa terá registado a maior quebra das dormidas em termos homólogos (83,7%). A variação agrava-se ainda mais nas dormidas dos não residentes (-90,5%).