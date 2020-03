Atividade turística cresce em janeiro à boleia dos residentes

Depois de quase 27 milhões de hóspedes em 2019, o primeiro mês de 2020 foi de crescimento para a atividade turística em Portugal. As unidades de alojamento acolheram 1,4 milhões de hóspedes, mais 12,2% que no mesmo mês de 2019, e registaram quase 3,3 milhões de dormidas, mais 7,6%, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta segunda-feira, 16 de março.

O mercado interno contribuiu para estes números. As unidades de alojamento (hotelaria, alojamento local com mais de dez camas, e turismo rural) receberam mais de 660 mil hóspedes que vivem em Portugal e que foram responsáveis por mais de 1,07 milhões de dormidas – em ambos os casos representam crescimentos acima de 12% face ao período homólogo.

Dos mais de 1,4 milhões de hóspedes, a grande maioria alojou-se na hotelaria (mais de 1,1 milhões) tendo o alojamento local (com mais de dez camas) acolhido 232 mil.

A estada média diminuiu 4% em janeiro para 2,29 noites. Os proveitos totais (que incluem os proveitos de aposento e de outras fontes de receita, como eventos, que as unidades têm) subiram em torno de 7%, ascendendo a 175,9 milhões de euros. Já os proveitos de aposento subiram 8,5% para 124,8 milhões de euros. Os números do gabinete de estatística indicam ainda que o rendimento por quarto disponível aumentou 4,5% para 25,1 euros.

Coronavírus

Em janeiro de 2020, a China e outros países asiáticos já se encontravam a braços com o surto, e posteriormente epidemia, do novo coronavírus (Covid-19). Na altura, nem Portugal nem a Europa estavam muito expostos aos efeitos da doença. O INE, no documento que divulgou esta segunda-feira, nota, citando dados da Organização Mundial de Saúde, que “os países mais afetados são a China, a Itália, o Irão e a República da Coreia, seguindo-se ainda, com mais de mil casos identificados, França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos da América. Com exceção do Irão, todos estes países são importantes mercados emissores de turistas para Portugal”.

“No seu conjunto, China, Itália, República da Coreia, França, Espanha, Alemanha e Estados Unidos da América

representaram 30,0% das dormidas registadas nos estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal em 2019. Na

Área Metropolitana de Lisboa, estes mercados representaram 37,5% das dormidas, seguindo-se a Região Autónoma da Madeira (peso de 36,1%), a Região Autónoma dos Açores (32,6%) e o Norte (32,3%)”.

O gabinete de estatísticas nacional esclarece ainda que no ano passado, as unidades de alojamento com pelo menos 50% das dormidas oriundas destes sete mercados “corresponderam a 13,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico de Portugal, tendo concentrado 9,3% do total dormidas registadas em Portugal nesse ano”.

Na Madeira, “os estabelecimentos com pelo menos 50% das dormidas oriundas destes sete mercados representaram

30,6% dos estabelecimentos da região e concentraram 21,0% do total das dormidas em 2019, seguindo-se os Açores

(27,6% dos estabelecimentos e 8,3% das dormidas da região), a Área Metropolitana de Lisboa (17,8% dos estabelecimentos e 9,3% (das dormidas) e o Norte (15,6% do total de estabelecimentos e 10,6% das dormidas)”.

Os efeitos da agora pandemia sobre o setor do turismo em Portugal só se vai começar a conhecer nos próximos meses. Tipicamente, o INE publica os dados relativamente a um mês, dois meses depois, o que significa que os dados de fevereiro – se o padrão se mantiver – vão ser conhecidos em abril e os de março em maio.

(Notícia atualizada pela última vez às 11H50)