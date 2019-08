Atividades ilegais representam 0,5% do PIB português

Transações como a prostituição, a droga e o contrabando representaram, em 2018, 0,5% do PIB nacional, traduzindo-se em cerca de 804 milhões de euros, avança o Jornal de Negócios. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que desde 2014, integra as atividades ilegais nas contas nacionais.

O documento citado pelo mesmo jornal revela que, além da produção legal no país, “o PIB abrange ainda atividades ilegais, como a prostituição, a produção e o comércio de drogas, o contrabando”. E “estas três atividades correspondem aproximadamente a perto de 0,5% do PIB”.

Em 2014, as atividades ilegais contribuíram em 0,38% para o PIB europeu, em linha com a estimativa para Portugal nesse ano, de 0,4%. Para já ainda não se conhecem quaisquer dados sobre a atividade ilegal na Europa em 2018.

Os dados são divulgados sob a forma de estimativa. “Tendo em conta a natureza destas atividades, não existe informação direta sobre a sua relevância económica”, explica o INE. Por essa razão, “as metodologias assentam em grande medida em hipóteses, simplificações e convenções, que foram discutidas ao longo de vários anos no Sistema Estatístico Europeu visando assegurar a comparabilidade entre os Estados-Membros, utilizando informação indireta e diversificada sobre estas atividades”.