Atividades que abrem parcialmente na segunda-feira podem manter o lay-off simplificado

Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco. © Leonardo Negrão / Global Imagens

As atividades que vão reabrir ainda que de forma parcial na próxima segunda-feira, dia 15 de março, vão poder manter o lay-off simplificado para os trabalhadores que ainda não vão regressar ao trabalho.

"O que vai acontecer é que passam a estar no lay-off parcial", indicou a bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, numa comunicação aos associados. Paula Franco indicou que esta é uma das principais questões que têm chegado à Ordem depois do anúncio do desconfinamento gradual que arranca no dia 15 de se estende até maio.

"No caso das creches, ATL e primeiro ciclo, uma das perguntas tem chegado é se estas atividades tiverem abrangência para outros ciclos como por exemplo o liceu, se podem ou não continuar no lay-off. A resposta é sim desde que uma parte das suas atividades esteja condicionada e ainda obrigada ao encerramento", detalhou a bastonária.

E o mesmo acontece com as vendas ao postigo, tanto para os restaurantes em take-away como as lojas com vendas ao postigo. "O comércio continua obrigado a encerrar e pode continuar no lay-off", indicou a responsável, acrescentando que "a única coisa que as empresas têm de corrigir é o horário dos trabalhadores que vão estar na venda ao postigo ou neste click and collect", indicou.

Para as empresas que "já enviaram o pedido de lay-off para março têm fazer a alteração dos trabalhadores que são chamados a trabalhar na segunda-feira", sublinhou.

Comunicar aos trabalhadores

De acordo com a Bastonária da Ordem dos Contabilistas, os empresários devem o quanto antes comunicar aos trabalhadores que regressam na segunda-feira.

"Têm de falar com o advogado ou comunicar diretamente que vai retomar as suas atividades a partir de segunda-feira e pode fazer a comunicação alterando os pressupostos uma vez que são chamados apenas por algumas horas", indicou.

Ou seja, as empresas têm de alterar os dados que reportaram à Segurança Social, mas Paula Franco sugere que se mantenha o lay-off simplificado até ao dia 14 de março, mesmo sendo domingo, porque "há muitas atividades que também funcionam ao fim de semana", lembrou.

Para o caso de atividades que estejam em funcionamento parcial, mas que não estão encerradas por imposição legal, a Bastonária sugere que estas empresas passem para o apoio à retoma progressiva.

Café ao postigo

Para a Bastonária da Ordem dos Contabilistas a questão da venda do café ao postigo deve regressar quando for permitida a venda de bebidas.

"Tem sido uma das questões que nos têm chegado", revelou Paula Franco. "Se o diploma permitir a venda de bebidas para consumo fora, então o café é uma bebida e deve ser possível". Mas a bastonária aconselha a que se espere pelo diploma.