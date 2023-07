Ativistas acusam cadeias de moda de se desfazerem de roupas que prometeram salvar

Grande parte das roupas usadas descartadas na Europa acabam em aterros em África © GettyImages

Três quartos das roupas doadas a grandes lojas de moda para serem reutilizadas ou recicladas são, na verdade, "destruídas, abandonadas em armazéns ou enviadas para um futuro incerto na África", acusam os ativistas da Changing Markets Foundation, em resultado de uma investigação em que procedeu ao rastreio das roupas que enviou para cadeias como H&M, Zara, C&A e Primark, entre outras.

Em comunicado, a organização não governamental (ONG) holandesa explica que doou 21 peças de roupa "em perfeito estado" a cadeias de retalho que dispõem de programas de recolha de artigos têxteis prometendo dar-lhes uma nova vida. As peças, nas quais aplicou dispositivos de rastreio, foram entregues a lojas da H&M, Zara, C&A, Primark, Nike, The North Face, Uniglo e M&S na Bélgica, França, Alemanha e Reino Unidos. E só cinco dessas peças foram reutilizadas na Europa ou enviadas para venda em segunda mão. Garantem os ativistas que as calças doadas à M&S foram descartada, as entregues à C&A foram queimadas e que uma saia entregue numa loja da H&M em Londres acabou numa lixa no Mali. "Três itens foram parar na Ucrânia, onde as regras de importação foram relaxadas devido à guerra", avança.

"As promessas feitas pela H&M, C&A e Primark são mais um truque de greenwashing para os clientes. A nossa investigação sugere que os itens em perfeito estado são, na sua maioria, destruídos ou enviados para países incapazes de lidar com a vasta torrente de roupas usadas da Europa. Os esquemas [destas cadeias] aumentam o insulto ao oferecer aos clientes vouchers, descontos ou pontos para comprarem mais roupas, amplificando o modelo de fast fashion que está a transbordar de desperdício", refere, citada no comunicado, a responsável da Changing Markets, Urska Tunk.

A ONG lembra que as cadeias de moda que procedem à recolha de roupa usada "prometem explicitamente não a enviar para aterro", mas garante que "nenhuma das marcas citadas mantém registos públicos" do destino das roupas que recebe, entregando-as a outras entidades supostamente especializadas em reutilização e reciclagem.

Sublinhando que a UE "está a reforçar as suas regras em matéria de resíduos para se tornar a primeira região do mundo a combater a fast fashion", a Changing Markets Foundation considera que esta é uma "oportunidade de ouro" para melhorar os sistemas de retoma de roupa usada na Europa. "A Comissão Europeia pretende cobrar uma taxa de fim de vida por cada item que as marcas venderem, mas o projeto de texto legal permitiria os mesmos maus-tratos a roupas usadas expostos nesta investigação. Para resolver o problema, os reguladores precisam incluir metas obrigatórias de reutilização e reciclagem, um imposto sobre têxteis sintéticos e padrões para tornar as roupas mais sustentáveis por via do design", defende a ONG.

Recorde-se que a Comissão Europeia aprovou, em 2022, a Estratégia Europeia para os Têxteis Sustentáveis e Circulares, que está agora em fase de regulamentação. Definido está já que a partir de 1 de janeiro de 2025 será totalmente proibido o enviou de roupa e artigos têxteis para incineração ou aterro, responsabilizando as marcas pelos produtos que colocam no mercado. O objetivo é obrigar à reciclagem dos artigos têxteis no seu fim de vida, de modo a que gerem novas fibras têxteis para uso neste ou noutras indústrias, promovendo uma verdadeira economia circular. O fabrico de artigos de maior qualidade e mais duradouros é outro dos objetivos da reforma em curso.