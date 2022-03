Ativos geridos por fundos de pensões cresceram 4% em 2021 para 24,1 mil milhões de euros

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Março, 2022 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O montante gerido pelos fundos de pensões cresceu 4,7% no final de 2021, em termos homólogos, totalizando mais de 24 mil milhões de euros, foi esta terça-feira anunciado.

"Os ativos geridos pelos fundos de pensões representaram, em 2021, cerca de 24,1 mil milhões de euros, o que correspondeu a um acréscimo de 4,7% face aos valores observados no final do ano anterior", refere o relatório divulgado hoje pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

De acordo com a análise, esta evolução resultou do aumento de 17,2% nos fundos de pensões abertos e do crescimento de 2,8% nos fundos de pensões fechados.

Já as contribuições para os fundos de pensões apresentaram um decréscimo de 15%, face ao ano anterior.

Esta evolução, indica, é explicada "pelo decréscimo verificado nas contribuições para os fundos de pensões fechados de benefício definido".

Segundo os dados da ASF, os benefícios pagos registaram um crescimento de 5,3%.

No mesmo período, o número de fundos de pensões sob gestão passou de 234 para 240, na sequência da constituição nove fundos -- cinco fundos PPR, três fundos abertos de adesão coletiva e individual e um fundo fechado -- e extinção de três fundos de pensões fechados, adianta o supervisor.