ATL vão poder funcionar, diz António Costa

Os centros de atividades de tempos livres exteriores às escolas vão poder estar em funcionamento durante o estado de emergência, esclareceu o governo nesta segunda-feira, no anúncio de novas medidas mais restritivas para a circulação e atividades em funcionamento face à percepção de uma mobilidade elevada dos cidadãos apesar do confinamento em vigor.

"Relativamente ao ATL, foi uma das clarificações que fizemos. Tal como tínhamos mantido as CAF (componente de apoio à família), mantemos também os ATL em funcionamento", avançou o primeiro-ministro, António Costa, após reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Por outro lado, a posição do governo não muda quanto ao funcionamento das escolas em regime presencial. "Há um opção de fundo que fizemos e que julgamos correta. Não se justifica, do ponto de vista sanitário, o custo social e no processo de aprendizagem da atual geração ao impor por um segundo ano letivo consecutivo as limitações ao ensino presencial", defendeu Costa.

"Todos tempos bem consciência do custo que isso teve do ponto de vista das desigualdades de aprendizagem, e que esse é um custo irreversível para a vida", argumentou.

Além disso, defendeu o primeiro-ministro, "em nenhum momento as ondas de crescimento da pandemia ocorreram em momentos de funcionamento das atividades letivas". "Pelo contrário. Ocorreram, aliás, em período de pausas letivas".