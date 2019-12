Atraso nas entregas lideram queixas sobre Black Friday

O número de reclamações relacionadas com a Black Friday aumentou 51% face ao ano anterior, revela o Portal da Queixa. Apesar do aumento, os dados indicam que as marcas tentaram reagir de melhor forma às queixas e 58% dos consumidores obteve tratamento e solução às reclamações apresentadas.

O principal problema reportado ao Portal da Queixa foi o atraso na entrega das encomendas, verificando-se um aumento de 61% das reclamações. Entre 16 de novembro e 15 de dezembro, foram recebidas 1357 reclamações na categoria correio postal e expresso.

Os dados apontam para falhas nas entregas e na dificuldade de os consumidores obterem respostas por parte do centros de apoio ao cliente. Entre as empresas de entregas que registaram mais queixas destacam-se os CTT (418 reclamações), os CTT Expresso (369 reclamações) e a DPD Group (167 reclamações).

“A principal conclusão que conseguimos retirar, não só, dos números apresentados, mas principalmente através da opinião dos consumidores, foi que o grande problema da Black Friday, este ano, não esteve relacionado com os preços das campanhas – pois relativamente a este tema, a maioria das reclamações obteve tratamento e resolução por parte da marcas (58%) -, mas sim com empresas de correio expresso pelo enorme atraso na entrega das encomendas compradas pelos consumidores durante a época”, afirma Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa.

“Relativamente aos consumidores que observaram uma alteração de preços no dia da Black Friday e reclamaram, verificámos que, rapidamente, foram contactados pelas marcas no sentido de serem esclarecidos relativamente à variação de preço praticada”.

No período analisado, por categoria, o Portal da Queixa indica que 45% das queixas estão relacionadas com tecnologia, TV e eletrodomésticos, tendo sido a Worten a líder de reclamações, seguida pela PCDiga e pelo El Corte Inglés.