Atrasos na ADSE. 700 mil faturas aguardam reembolso

O atraso nos reembolsos da ADSE está a agravar-se e já há 700 mil faturas a aguardar validação para serem pagas aos beneficiários, denuncia Eugénio Rosa, representante dos beneficiários no Conselho Diretivo do sistema de saúde dos funcionários públicos.

A tendência parece ser para aumentar já que chegam cerca de 12 mil documentos por dia à ADSE e os serviços deparam-se com falta de pessoal para lhes dar seguimento – em dezembro havia 76 funcionários a menos. “Para colmatar parcialmente tal situação a ADSE tem recorrido à compra de pacotes de horas a empresas de trabalho temporário a quem paga cerca de sete euros/hora por imposição do Ministério das Finanças. E tendo terminado os contratos assinados em 2019, é necessário fazer novos contratos para aquisição de um pacote de 22 mil horas. Mas para isso é necessário a autorização do Ministério das Finanças que ainda não deu nem se sabe quando dará.”

Leia mais no DN.