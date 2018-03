Atrasos no IRS que podem sair caros

A mudança operou-se no ano passado: deixaram de existir fases distintas para a entrega do IRS em função do tipo de rendimentos, pelo que todos os contribuintes podem cumprir esta obrigação fiscal entre 1 de abril e 31 de maio. Esgotado este prazo, há lugar ao pagamento de uma coima que, como refere António Ernesto Pinto, da Deco Proteste, é de valor mais reduzido quando o atraso é inferior a 30 dias.

Quem está abrangido pelo IRS automático não precisa de se preocupar com datas, atrasos e coimas porque o fisco dá a declaração por entregue no final do prazo.