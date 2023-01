Atravessar o Algarve por autoestrada custa agora 6,60 euros

© Tony Dias/Global Imagens

Desde 1 de janeiro que os preços das portagens nas autoestradas nacionais sofreram uma revisão em alta. Atravessar o Algarve pela A22, ex-SCUT também conhecida por Via do Infante, passou a custar 6,60 euros para um automóvel classe 1, um acréscimo de 1,65 euros, depois de dois anos sem qualquer variação. Este aumento teve por base a atualização máxima de 4,9% fixada pelo governo. O executivo de António Costa decidiu colocar um travão à subida das portagens, à semelhança do que fez com as rendas, que de outra forma aumentariam entre 9,5% e 10,5%. O objetivo foi mitigar os efeitos da escalada da inflação nos bolsos dos cidadãos e empresas.

Segundo a tabela de atualização de preços fornecida pela Infraestruturas de Portugal (IP), percorrer a concessão do Grande Porto (ex-SCUT que integra troços da A4, VRI, A41 e A42 e se desenvolve entre Matosinhos e Lousada) tem agora um preço de 2,50 euros, tendo em conta as portagens fixadas para um veículo de classe 1, são mais 20 cêntimos do que em 2022.

A ex-SCUT Costa da Prata (que engloba passagens na A17, A25, A29 e A44, entre Mira e Vila Nova de Gaia) passou a custar 3,90 euros, um acréscimo de 15 cêntimos. A passagem pelo túnel do Marão, cuja gestão está a cargo da IP, exige este ano um valor de 2,20 euros, um aumento de 15 cêntimos. Outro exemplo são os 9,50 euros que o automobilista tem agora que desembolsar no atravessamento do Pinhal Interior, que abarca a A13 até Condeixa, que agora representa mais 60 cêntimos.

Na tabela, há lanços lanços que ficaram com os preços de portagem inalterados, como é o caso da ligação de Vila Real a Bragança, pela A4, na autoestrada Transmontana.

Aumentos sob acordo

Também no início deste ano, as autoestradas concessionadas a privados, como a Brisa, sofreram aumentos médios de 4,9%. Percorrer a A1 entre Lisboa e Porto aumentou 1,05 euros, para 23,45 euros. Já na A2, que liga a capital à região do Algarve, a subida é de 1,1 euros, para um total de 22,40 euros. Segundo divulgou a Brisa, 31 das taxas de portagem para a classe 1 não sofreram atualizações e 62 mantiveram o preço.

Para que estes aumentos não ultrapassem os 4,9% decretados pelo governo, os cofres do Estado vão desembolsar 140 milhões de euros. O acordo entre as concessionárias e o governo ditou também a possibilidade de um incremento nos próximos quatro anos das taxas de portagem em 0,1 pontos percentuais a mais do que a variação que será determinada pela inflação nesses anos.

Nas autoestradas que atravessam o interior do país e na A22, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, assumiu numa audição na Assembleia da República, a propósito da proposta de Orçamento do Estado para 2023, o compromisso de continuar a reduzir as taxas. Desde 1 de julho de 2021 que está em vigor um modelo de descontos nas portagens, com reduções de 50% em alguns lanços das autoestradas 17, 25, 29, 4, 41, 42, 28, 22, 23 e 24.