Átrio norte do metro do Areeiro reabre sexta-feira depois de 12 anos em obras

As obras de remodelação e requalificação da estação do Metro do Areeiro, em Lisboa, estão concluídas e o átrio norte irá reabrir na sexta-feira, 12 anos depois de terem começado, foi hoje anunciado.

A reabertura do novo átrio, que se irá fazer pela Praça Francisco Sá Carneiro, está marcada para meio da manhã, indica uma nota do Metropolitano de Lisboa.

Segundo o Metropolitano, as obras de remodelação e requalificação do átrio norte representaram um investimento de 2,8 milhões de euros, existindo agora três elevadores na estação do Areeiro, que garantem “a acessibilidade plena”, nomeadamente a pessoas de mobilidade reduzida.

A cerimónia de abertura no novo átrio será presidida pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática.

As obras de remodelação do átrio norte da estação do Areeiro tinham sido retomadas há quase um ano, no final de setembro de 2019, e tinham conclusão prevista para o segundo trimestre deste ano.

As obras de reabilitação da estação começaram há 12 anos, com obras no átrio sul e o alargamento do cais de embarque para seis carruagens, que terminaram em 2013, ao fim de cinco anos.