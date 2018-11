Atualização do IAS não vai aumentar custas processuais em 2019

O Parlamento aprovou por unanimidade a proposta dos sociais-democratas que impede que o valor das custas processuais aumente com a atualização do Indexante de Apoios Sociais (IAS) que está previsto para janeiro.

Em 2018, o IAS subiu para os 428,90 euros depois de em 2017 ter sido de 421,32 euros. O aumento do IAS depende do crescimento da economia e da inflação, determinando a lei que quando a economia cresce mais de 2% e menos de 3% (como se perspetiva que aconteça neste ano), o acréscimo corresponde ao índice de preços no consumidor (sem habitação) acrescido de 0,5%.

No caso de a inflação se mantiver próxima dos níveis registados até agora, o IAS deverá avançar para um valor próximo dos 435,9 euros.

“À semelhança do que sucedeu nos últimos dois anos, o PSD pretende, com a presente proposta, não

onerar os cidadãos e as empresas com um aumento dos custos no acesso à justiça”, afirma o grupo parlamentar na sua proposta.