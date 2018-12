Atualização dos escalões devolveria 8 euros a salário de 800

A aliança entre o voto contra do PS e a abstenção do PSD travou a atualização dos escalões do IRS em 2019 e ‘poupou’ 63 milhões de euros ao Orçamento do Estado. Em termos individuais, a ausência desta atualização em linha com a inflação (1,3%) faz com que os trabalhadores ou reformados que recebem perto dos 820 euros (brutos) por mês paguem mais 7,84 euros do que pagariam com aquela medida.

Em 2016, interrompendo um hábito que se instalou durante o período da troika o governo decidiu atualizar os limites superiores dos cinco escalões de rendimento coletável (os que servem de referência para a aplicação das taxas finais do IRS). O fraco andamento dos preços que por essa altura se registava ditou uma subida de 0,5%. No ano seguinte, a atualização foi ligeiramente superior: 0,8%. Em ambos os anos, porém, se mantiveram inalterados o número de escalões e as taxas aplicáveis a cada um.

Ainda assim, a mudança operada em 2017 fez com que um salário de 800 brutos por mês visse a fatura do IRS recuar em 7,83 euros segundo os cálculos então realizados PwC. O conjunto de simulações da mesma consultora (que têm em conta o imposto antes de aplicadas quaisquer deduções) mostra que, em 2017, a mudança nos escalões permitiu baixar o IRS em 15,68 euros num salário de 1500 euros, enquanto um de 2500 euros pagou menos 21,52 euros de IRS naquele ano.

O resultado das simulações entre 2017 e 2019 não é totalmente comparável porque entre um e outro ano os escalões aumentaram de 5 para 7 e houve também mudanças nas taxas que sobre eles incidem. Ainda assim, segundo a mesma consultora, num salário de 2500 euros a não atualização dos escalões irá traduzir-se numa perda de 39,11 euros ou de 15,48 euros caso o salário ronde os 1500 euros.

155 milhões em 2019

Esta atualização beneficia sobretudo a franja de rendimentos que fica próxima dos limites de cada escalão, mas o seu efeito é reduzido se comparado o do alargamento dos escalões realizado em 2018 e que terá alinda repercussões em 2019.

Somadas, as medidas que em 2018 determinaram o aumento do mínimo de existência e a criação de dois novos escalões, vão colocar no bolso dos contribuintes 385 milhões de euros, sendo que, desta fatia, há 155 milhões de euros que apenas serão devolvidos no próximo ano.

Desta forma, 2019 poderá trazer um duplo bónus no IRS, já que tudo aponta para que em janeiro haja uma ligeira alteração nas tabelas de retenção na fonte de forma a adequa-las ao novo esquema de escalões e respetivas taxas. A isto somar-se-á o reembolso que começará a ser pago depois da entrega da declaração anual do imposto, a partir de abril.