Atualização em 0,9% "não apazigua" e junta razões para greve, diz Frente Comum

O presidente da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (FCSAP), Sebastião Santana (D), momentos antes do início de uma conferência de imprensa, para divulgação das conclusões do plenário da Frente Comum realizado durante a manhã, em Lisboa, 19 de fevereiro de 2021. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A proposta do governo de manter, para o próximo ano, o compromisso com uma atualização transversal de salários na função pública em 0,9% não demove a Frente Comum da greve convocada para esta sexta-feira.

"Entendendo que a intenção do governo foi de alguma forma a de apaziguar as hostes, dizendo que vai manter a atualização salarial. Isso não só não apazigua nada, como junta razões aos trabalhadores para estarem em greve no dia 12, porque se vai manter exatamente a política que se tinha quando se tem a possibilidade de alterar em concreto aquilo que existe, defendeu Sebastião Santa, coordenador da Frente Comum, afeta à CGTP, após reunião de nova ronda sindical entre governo e sindicatos da função pública já após o chumbo da proposta de Orçamento para 2022 e marcação de eleições para 30 de janeiro.

Nas reuniões desta quarta-feira com Frente Comum, Fesap e Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, confirmou o compromisso do governo com uma elevação geral de salários que compense a inflação prevista para 2021, nos 0,9%, numa medida já antes avaliada em 225 milhões de euros brutos. Além disso, será necessário elevar os salários mais baixos da função pública para aquele que vier a ser definido como o valor do salário mínimo nacional - a intenção é que este chegue aos 705 euros em 2022.

Mas, várias outras matérias que os sindicatos iriam negociar no primeiro trimestre do próximo ano ficam entretanto pelo caminho. Nomeadamente, o aumento faseado em 50 euros, até 2023, nos salários de início de carreira de técnicos superiores, a valorização de remunerações de doutorados, a revisão da tabela remuneratória única para reposição de proporcionalidade entre posições remuneratórias ou ainda a revisão do sistema de avaliação e de progressões da função pública.