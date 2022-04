Atualização extra para pensões até 1108 euros custa 197 milhões

© Pixabay

O governo estima gastar 197 milhões de euros com a atualização extraordinária de pensões até aos 1108 euros prevista na nova proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue esta quarta-feira no parlamento.

O valor destina-se a assegurar que todas as pensões até ao valor de 2,5 indexantes de apoios sociais (1108 euros) são aumentadas neste ano num mínimo de dez euros, com a atualização extraordinária a incorporar o valor de atualização regular de pensões já atribuído este ano aos pensionistas. Assim, o aumento extra corresponderá ao remanescente necessário até que o a atualização anual atinja os dez euros.

A medida a aprovar com o Orçamento do Estado, que deverá entrar em vigor em junho, terá efeitos a janeiro, com os retroativos pagos a não afetarem os escalões de retenção na fonte pagos pelos pensionistas, segundo acautela o documento do governo.

A proposta inicial de Orçamento do Estado para 2022, chumbada em outubro último, previa que os aumentos apenas valessem a partir de agosto e abrangessem valores de pensões até 1,5 IAS, tendo depois as negociações parlamentares conduzido a uma atualização em janeiro e alargada a mais pensionistas. Inicialmente, o governo contava gastar apenas 76 milhões de euros.