Atividade económica afunda em março na zona euro

As medidas de combate à pandemia do novo coronavírus provocaram uma quebra histórica da atividade dos serviços e indústria na zona euro em março, revela o índice PMI da IHS Markit.

Com o fecho de lojas, restaurantes e fábricas, o índice atingiu em março o valor mais baixo de sempre – 29.7 – que é também a maior queda mensal desde julho de 1998. Em fevereiro o índice situou-se em 51.6. O valor 50 marca a diferença entre crescimento e contração económica.

“Os dados indicam que a economia da zona euro já está a contrair a uma taxa anualizada próxima dos 10%, com o pior ainda para vir no futuro próximo”, afirma Chris Williamson, economista da IHS Markit.

O mesmo responsável adianta que “o setor dos serviço está a ser especialmente atingido pelo surto de covid-19, com as viagens, turismo, restaurantes e outras atividades de lazer a serem fortemente afetadas pelas medidas de contenção do vírus”.

O índice das expectativas dos empresários dos serviços caiu para quase metade, de 33.5 para 61.3, oito pontos abaixo do mínimo anterior, registado em novembro de 2008, em plena crise financeira internacional.