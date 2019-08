Grupo Auchan com prejuízo de 1,5 mil milhões no primeiro semestre

Grupo francês está presente em Portugal através da Auchan Retalho e da imobiliária Ceetrus. Alienação de lojas em Itália e saída do Vietname prejudicou resultados.

A Auchan Holding, empresa que controla a Auchan Retalho e a imobiliária Ceetrus, ambas presentes em Portugal, anunciou perdas de 1,54 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Os prejuízos da empresa estão relacionados com a alienação da operação retalhista em Itália e no Vietname, e com a quebra de receitas em França e na Rússia, anunciou o grupo francês esta sexta-feira.

O grupo de distribuição enfrenta forte concorrência no seu mercado doméstico, de cadeias como o Carrefour e Leclerc, e também do comércio electrónico, nomeadameente da Amazon.

Apesar dos prejuízos na primeira metade deste ano, a Auchan sublinha que está a começar a colher os primeiros frutos do seu plano de reestruturação lançado em Março para aumentar a rentabilidade e cortar custos na área do grande distribuição. A empresa encerrou lojas deficitárias em alguns países, reduziu áreas e renegociou rendas. O objetivo é chegar a 2022 com uma margem EBITDA (Resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) de 6%, tendo para isso de conseguir cortar até lá mais 1,1 mil milhões de euros.

No primeiro semestre deste ano o EBITDA da Auchan Retalho atingiu 768 milhões de euros, uma subida de 12,1% em relação a igual período do ano passado (de 6% numa base comparável), com a margem de EBITDA a subir para 3,4% face aos 2,5% alcançados nos primeiros seis meses de 2018.

As receitas caíram 2,4% para 22,7 mil milhões de euros, sobretudo por causa da performance das lojas em França e na Rússia.

Citado pela agência Reuters, Edgar Bonte, presidente executivo da Auchan Retalho, afirmou que “estes resultados intercalares demonstram que a ação das equipas está a contribuir para a reviravolta da empresa no curto prazo”. Acrescentou ainda que é prematuro revelar como é que a empresa vai poupar mais 1,1 mil milhões nos próximos anos, excluindo a venda de lojas em França e na Rússia (admite porém alguns encerramentos neste último país).

A Auchan Retalho opera em Portugal com as marcas Jumbo, Pão de Açúcar e MyAuchan. Mas a holding está presente no nosso país também através da Ceetrus Portugal, proprietária e gestora do Centro Comercial Alegro Alfragide, do Forum Sintra e do Forum Montijo. Estes dois últimos mudam de nome no próximo mês, passando a designar-se Alegro Sintra e Alegro Montijo.