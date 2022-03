Aumenta número de empresas com objetivos de redução de emissões de carbono aprovados

Relatório conclui que as empresas muitas vezes não estão a atuar sobre todas as vertentes do seu impacto ambiental © EPA/RONALD WITTEK

O número de empresas com objetivos de redução de emissões de carbono aprovados cresceu 85% em 2021, sendo estas responsáveis por um terço das emissões reportadas, revela o relatório desenvolvido pelo CDP uma organização internacional que gere o sistema global de divulgação ambiental - e pela consultora Oliver Wyman.

O documento revela também, no entanto, que apenas 16% das empresas têm metas alinhadas com o objetivo de limitar o aumento da temperatura até 1,5ºC, conforme o acordo de Paris, e que o progresso das organizações até agora é lento. E desafia as empresas europeias com maiores emissões de carbono a seguirem o exemplo das que têm desempenho climático de forma a reduzir emissões empresariais na Europa poderiam para metade.

O relatório conclui que, "embora as empresas europeias estejam a impulsionar o progresso global com base nas metas corporativas de sustentabilidade (Science Based Targets), muitas vezes não estão a atuar sobre todas as vertentes do seu impacto ambiental". Para elaborar o relatório foram analisados dados de mais de 1220 empresas europeias divulgando os seus impactos nas alterações climáticas, florestas e segurança da água através do sistema de divulgação do CDP em 2021.

Com a pandemia de Covid-19 registou-se uma quebra de 13% nas emissões comunicadas pelas empresas, mas ainda há poucas provas de reduções efetivas, revela o mesmo documento, que adianta as reduções estão, atualmente, nos níveis da tendência pré-pandémica de 1,5% por ano - muito aquém dos 4,2% necessários para as empresas se alinharem com o caminho do acordo de Paris.

O relatório revela que há uma melhoria anual de 50% nos bancos e seguradoras europeias. Aqui cerca de metade (44%) das instituições financeiras europeias declaram agora "emissões financiadas" - as ligadas ao investimento, empréstimos e atividades de seguros - embora apenas uma minoria (27%) inclua pelo menos metade da sua carteira. Entretanto, um terço (32%) das instituições financeiras que divulgam as suas carteiras de emissões reportam um encorajamento específico às empresas que fazem parte do seu portefólio para que estabeleçam objetivos de emissões em conformidade com o limite de 1,5°C de aquecimento global.

Relativamente às questões dos gastos de água e a desflorestação, o relatório conclui que "ainda não se registaram progressos semelhantes". Os investidores são quase duas vezes mais propensos a avaliar as suas carteiras para riscos climáticos do que para as florestas (88% vs 46%), por exemplo.

E menos de um quarto das empresas com cadeias de abastecimento em países de alto risco de desflorestação têm um forte compromisso de abate zero, e menos de metade dessas empresas que se abastecem de carne de bovino, soja e óleo de palma têm sistemas de rastreabilidade total.

Quanto ao consumo de água, 77% das empresas relataram reduzir ou manter a captação de água, mas apenas 14% têm um objetivo para resolver a poluição da mesma.

Apenas um em cada 20 (5%) empresas que reportam ao CDP dados sobre clima, florestas e água têm um objetivo robusto de emissões (um SBT), um objetivo de redução do consumo de água, e um compromisso de melhores práticas florestais, incluindo a desflorestação zero.

Aponta para uma tendência das empresas a subestimar os seus impactos ambientais mais vastos - mas significativos - sobre a natureza e a biodiversidade.

As emissões indiretas das empresas representam 86% das suas emissões - ou 6 vezes as emissões que produzem diretamente, de acordo com o relatório. Contudo, apenas 53% das empresas divulgam dados sobre as suas fontes mais importantes destas emissões indiretas - que normalmente vêm das suas cadeias de abastecimento e da utilização dos seus produtos.

Para as empresas, pode sugerir que estão a ignorar os riscos comerciais óbvios. O risco médio relacionado com as alterações climáticas foi avaliado em 355 milhões de euros, 10 vezes superior ao impacto médio dos riscos hídricos, e 5 vezes superior aos riscos associados à desflorestação, tais como a nova regulamentação da UE que proíbe as importações ligadas à desflorestação.

Uma conclusão recorrente é que a liderança no que respeita à ação climática está circunscrita a poucas empresas. Isto é válido quer em matéria da ação do clima, quer das florestas, ou da segurança da água, e é especialmente verdadeiro para o envolvimento ao longo das cadeias de valor. Se todas as empresas tivessem o mesmo desempenho que as melhores da sua indústria, todos os anos poderiam ser poupadas emissões iguais às do Reino Unido e da Irlanda.

Maxfield Weiss, Director Executivo do CDP Europe, afirmou: "Sinto-me encorajado pelo progresso exemplar dos líderes do sistema financeiro e da economia real da Europa. Contudo a liderança está muito concentrada - temos mesmo de alargar a ação a todo o mercado. Já é tempo de todas as empresas e instituições financeiras com enormes pegadas ambientais globais tomarem medidas urgentes para alinharem as suas cadeias de valor com os limites naturais do nosso planeta. Precisamos de ver uma verdadeira transformação para atingir tanto as emissões líquidas-zero como uma recuperação total do meio ambiente.

Pepa Chiarri, Partner de Oliver Wyman, acrescentou: "Tem havido uma enorme aceleração na ambição climática com mais empresas a estabelecerem metas científicas para a sustentabilidade, e embora este seja um fenómeno mundial, a Europa está a liderar o processo. No entanto, os progressos na redução das emissões são pouco claros. Os dados são ensombrados pelo impacto das restrições da COVID, mas uma vez ajustados, ainda é difícil ver provas das mudanças significativas necessárias na redução das emissões. Daqui em diante vai haver m foco minucioso nos resultados".